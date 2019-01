Veja quais bairros da Zona Norte recebem mutirão da prefeitura

Desde cedo, o serviço volante de som avisava a população para fazer a retirada de lixo e entulho de seus quintais, para que pudessem ser coletados pelos caminhões do mutirão de limpeza | Foto: Semcom

Manaus - As comunidades Monte Sinai e Vale do Sinai, na Zona Norte, amanheceram nesta segunda-feira (7) com as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) trabalhando na capinação, varrição, retirada de entulhos e na jardinagem. São 150 homens, além de tratores e caminhões, atuando nas 48 ruas das duas comunidades.

Desde cedo, o serviço volante de som avisava a população para fazer a retirada de lixo e entulho de seus quintais, para que pudessem ser coletados pelos caminhões do mutirão de limpeza.

Nas vias, praças, passeios públicos e até um campo de futebol, houve serviço de capinação, limpeza de meios-fios e calçadas e retirada de entulhos.

“O trabalho vai continuar por, aproximadamente, sete dias para que possamos atender todas as 48 ruas nas duas comunidades”, afirmou o diretor de Limpeza da Semulsp, Laurimar Costa.

O vice-prefeito Marcos Rotta acompanhou o início dos trabalhos e conversou com moradores. Ele também vistoriou bueiros e obras de drenagem e tapa-buraco que estão sendo realizadas no bairro.

“Além desse mutirão de limpeza, estamos atuando também na correção de ruas e identificação de bueiros. É um grande trabalho de drenagem que está sendo realizado aqui no Vale do Sinai e, neste momento, temos equipe trabalhando na rua D, para que possamos melhorar as condições das vias”, destacou Rotta.

Os moradores acompanham com atenção o trabalho da retirada de lixo e agradecem ao prefeito Arthur Virgílio Neto por cumprir a promessa feita há 15 dias.

“Inclusive, estamos começando o ano com um mutirão de limpeza e só temos a agradecer ao prefeito pelo grande trabalho que está sendo feito aqui”, disse o líder comunitário do Vale do Sinai, Raimundo Barbosa.

Tanto o vice-prefeito quanto o líder comunitário pediram a ajuda da população para manter o bairro limpo.

“É importante contar com a participação dos moradores. Quanto mais consciência sobre esse aspecto da vida comunitária, a limpeza e o cuidado com o meio ambiente, maior será a qualidade de vida da população”, destacou Rotta.

“Eu quero pedir a colaboração dos moradores para que mantenham o bairro limpo, que limpem a frente de suas casas e não joguem lixo no igarapé, porque isso só traz problemas para nós”, completou Raimundo Barbosa.

