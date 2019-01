Vídeo: Produtores rurais são barrados na sede da SFA-AM

O produtores afirmam que foram pegos de surpresa com a decisão | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Produtores de alimentos orgânicos do Amazonas foram impedidos de vender seus produtos na sede da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Amazonas (SFA-AM). Eles afirmam que foram pegos de surpresa com a decisão.

Para não perderem as vendas, os produtores tiveram que atender os clientes do lado de fora da sede e de baixo de chuva. A maioria desses produtores traz esses alimentos de locais distantes.

Os clientes, já acostumados a comprar os produtos todo fim de semana, chegavam a todo momento. Eles não entenderam o motivo dos produtores estarem vendendo do lado de fora.

