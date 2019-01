Terminal 4 recebe baias para segurança de passageiros durante embarque

De acordo com o presidente do Sinetram, Algacir Gurgacz, a previsão é que todos os terminais de integração recebam a estrutura | Foto: Divulgação

Manaus - Visando organizar e dar mais praticidade para os passageiros das linhas 640 e 641, que saem do Terminal de Integração 4, na zona Norte, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) instalou baias para melhorar embarque dos usuários. Pela da nova estrutura, idosos e pessoas com alguma deficiência têm entrada prioritária.

Um dos usuários que aprovou a estrutura foi a aposentada Antônia Souza, 67. Ela relata que no ano passado machucou o braço após ser empurrada durante o embarque.

“Na hora que fui entrar no ônibus me empurraram, perdi o equilíbrio e acabei machucando meu braço. Agora vai melhorar a entrada no ônibus, antes era aquele empurra-empurra, ninguém respeitava ninguém e com isso fica mais organizado. Ficou muito bom, espero que nos outros terminais também seja assim”, comentou.

De acordo com o presidente do Sinetram, Algacir Gurgacz, a previsão é que todos os terminais de integração recebam a estrutura, pois além de organizar a entrada nos ônibus, permite que o usuário tenha mais segurança ao embarcar.

“A nossa proposta é dar mais agilidade e segurança ao embarque dos passageiros. Por isso, instalamos esses equipamentos nos locais de embarque e já está em andamento a ampliação dessa facilidade para os demais terminais de integração”, destaca Gurgacz.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Frota de ônibus está normal neste sábado em Manaus? Saiba mais

Sem 13º salário, motoristas param ônibus em Manaus