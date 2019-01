PF apreende embarcação com quase uma tonelada de skank no Amazonas

Foram presos em flagrante três indivíduos | Foto: Divulgação

Manacapuru - Uma embarcação identificada como "Santo Sacramento" com quase uma tonelada de droga, procedente da Colômbia, foi interceptada pela Polícia Federal do Amazonas nesta terça-feira (8), por volta das 7h, no rio Solimões, nas proximidades da cidade de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus.

De acordo com a PF, a embarcação estava sendo procurada e foi encontrada após cinco horas de busca. No barco foram encontrados 827 quilos de entorpecente tipo "Skunk", quantidade que estava em um compartimento dentro do tanque de combustível. Devido ao perigo de fogo, foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros para a retirada das drogas. Três pessoas foram presas durante a abordagem.

Rota do Tráfico:

A chamada “Rota do Solimões” é uma das principais portas de entrada de drogas produzida no Peru e na Colômbia. A rota inicia na cidade colombiana de Cauca, local apontado pelas autoridades como um dos maiores polos produtores de entorpecentes. Ainda não há informações de que região da Colômbia teria saído a droga apreendida nesta terça-feira, no Amazonas. A Polícia Federal investiga quem seriam os fornecedores e clientes do entorpecente apreendido.

