Turista recupera 2 mil dólares que havia perdido em Manaus

O homem recebeu os dólares da Polícia Civil do Amazonas na manhã desta quarta-feira (9). | Foto: Divulgação





Manaus – Uma história curiosa e inusitada vai marcar para sempre a relação do maranhense Eduardo César de Souza, com a capital do Amazonas. O turista esteve em Manaus no mês de novembro de 2018 e na ocasião perdeu a quantia de quase 2 mil dólares, esquecidos em uma bolsa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Na manhã desta quarta-feira (9) a Polícia Civil do estado devolveu a quantia para Eduardo.

Foram policiais da equipe de Investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT) que fizeram a devolução da quantia perdida pelo maranhense durante sua passagem por Manaus. De acordo com os agentes, Eduardo teria esquecido os dólares na madrugada do dia 21 de novembro no aeroporto da capital amazonense.

Eduardo César estava em trânsito por Manaus quando teve o voo cancelado e acabou esquecendo a necessaire, contendo o dinheiro e objetos pessoais, em um carrinho para transporte de bagagens no aeroporto, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste.

“Assim que o passageiro notou que não estava mais com o objeto, ele nos procurou e formalizou a ocorrência. Iniciamos as diligências em torno do caso e, ao visualizarmos as imagens captadas por câmeras instaladas no aeroporto, identificamos que uma mulher pegou o carrinho onde estava os dólares.”, explicou o delegado Antônio Cláudio Teixeira, titular da unidade policial, que coordenou as investigações.

Logo após identificar a suspeita, a equipe da DECCT entrou em contato com a empresa responsável pelo translado da passageira e chegou até o endereço dela no dia 26 de dezembro de 2018.

No lugar, a mulher informou que esteve no aeroporto para viajar, mas que o voo dela havia sido cancelado e que, em razão disso, havia retornado para casa com o objeto encontrado.

“Ela já tinha, inclusive, usado parte dos dólares de Eduardo César, que precisou desmarcar a viagem que faria a Cancun, no México, porque havia perdido o dinheiro. Quando entramos em contato com ele e informamos que havíamos recuperado a nécessaire e que a mulher teve o prazo de 24 horas para levantar toda a quantia que estava na bolsa, o passageiro ficou bastante surpreso, pois estava desacreditado que teria o dinheiro devolvido. A retirada do bem só aconteceu nesta quarta-feira (9) porque foi a data que ele pode retornar a Manaus para reaver o objeto”, concluiu Teixeira.

