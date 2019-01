Mulher denuncia fraudes na distribuição de fichas do PAC Compensa

Denunciante procurou o Em Tempo para relatar falhas na distribuição das fichas para atendimento na unidade Compensa | Foto: Reprodução

Manaus - A costureira Suzane Ribeiro, de 40 anos, procurou o Em Tempo, nesta quinta-feira (10), para denunciar o atendimento no serviço de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Compensa, na avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus. Segundo ela, as fichas distribuídas pela recepção do órgão são entregues para pessoas em situação de rua, na maioria das vezes moradores de rua e guardadores de carros, que se beneficiam vendendo as vagas de atendimento por R$ 10 e R$ 15.

Suzane conta que decidiu ir até à unidade para tirar a 1ª via do Registro Geral (RG) da filha, uma criança de 10 anos. Segundo a costureira, este ano a estudante irá ter aulas em Colégio Militar e, por esse motivo, foi solicitada uma documentação atualizada, o que de imediato a mãe aproveitou para correr atrás do RG.

O local mais próximo da residência da mulher, que mora no bairro Vila da Prata, Zona Oeste, é o PAC da Compensa.

"Eu soube por alguns vizinhos que tinha que chegar bem cedo para pegar uma ficha e garantir o atendimento, mas como moro perto decidi ir na última quarta (9) para pegar as informações precisas no órgão. Na recepção, um funcionário idoso disse que o atendimento era de segunda a quinta, por meio de fichas", conta a mulher.

Conforme Suzane, o funcionário explicou sobre a documentação exigida e frisou que as fichas distribuídas para atendimento eram limitadas.



"Eu agradeci, e disse a ele que no outro dia (quinta-feira) estaria lá às 6h para pegar a ficha. Foi quando ele disse que nesse horário não teriam mais. Eu então mudei a resposta e falei que teria que ir às 4h, e ele voltou a dizer que também não haveria mais fichas", relata a mulher.

Ainda segundo a costureira, perto dali, próximo à recepção, uma mulher que ouvia tudo falou: "Eu também vou tirar o RG do meu filho e fiquei sabendo que vou ter que pagar R$ 10 para o fulano, que amanhece aqui e consegue a ficha".

Suzane diz que ao ouvir a declaração da outra mãe, teve ciência de que as fichas eram entregues pela recepção "exclusivamente" para pessoas da "camaradagem".

Ela conta que andou pela área e viu pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, pessoas embriagadas e guardados de carros (flanelinhas), que seriam as pessoas responsáveis por vender as fichas.



"Eles pegam as fichas na recepção e depois vendem a R$ 10 ou R$ 15. Não é possível que os funcionários da recepção não percebam isso, a mesma cara indo todas as madrugadas pelas fichas. O funcionário na recepção deixou bem claro que às 4h eu já não conseguiria, então devo dormir na fila para garantir uma senha?", questionou Suzane à reportagem.

Ao Em Tempo, a costureira disse que não se arriscaria em dormir no local por medo de ser vítima de algum crime. Por conta disso, a mulher disse que iria recorrer a outros PACs para garantir o RG da filha.

Administração

Nesta primeira semana de gestão do novo Governo do Amazonas, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) divulgou nota informando, nesta quinta, que "já identificou os problemas que estão resultando em longas filas nas unidades do PAC, para emissão de carteiras de identidade".

A Sejusc esclarece que "a redução significativa das filas nos PACs é uma das prioridades da nova gestão e que medidas já estão sendo estudadas para a solução definitiva do problema, que é recorrente nos últimos anos".

Segundo a secretária, uma das ações emergenciais será a "promoção do PAC Alternativo, que acontecerá no dia 19 de janeiro, das 8h às 16h, na unidade da Compensa, para atender a grande demanda da Zona Oeste de Manaus".

Quanto a denúncia, a secretaria informa "que desconhece qualquer tipo de esquema realizado por servidores dentro do PAC - Compensa, no entanto, vai averiguar a denúncia e tomar as devidas providências".

*Nome fictício para preservar a identidade da denunciante

