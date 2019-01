Mulher fica ferida ao colidir carro em muro de residência no Coroado

O acidente aconteceu na esquina das ruas Paulo Lopes e Flávio Costa, no bairro Coroado | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após perder o controle do carro que dirigia e colidir o veículo contra a mureta de proteção de uma casa. O acidente aconteceu na esquina das ruas Paulo Lopes e Flávio Costa, no bairro Coroado Zona Leste de Manaus. As informações foram repassadas por policiais militares da 11ª Companhia interativa Comunitária (Cicom).

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital Pronto-Socorro João Lucio. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

“Quando a equipe chegou na ocorrência a vítima já havia sido atendida pela equipe médica. Possivelmente perdeu o controle do veículo quando descia a ladeira. Mas quem vai apontar a causa do acidente é a perícia”, informou um tenente da 11ª Cicom, que pediu para ter o nome preservado.

