Defensoria Pública vai oferecer atendimento nas áreas Cível e Família

Manaus - Com a oferta de serviços para emissão de primeira via de registro de nascimento, reconhecimento de paternidade, pedidos de pensão alimentícia, guarda, separação, divórcio e retificação em registro de nascimento, o programa Defensoria Itinerante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), vai atender a população na Ação Social da Prefeitura + Presente, que acontecerá no próximo sábado, 12, na Zona Oeste da capital.

A ação será na Escola Municipal São Dimas, na Rua São Bento, S/N°,Bairro deSão Jorge, no horário das 8hs às 12hs, informou a coordenadora do programa, defensora pública Juliana Lopes.

De acordo com a defensora, as pessoas que precisarem dessesatendimentos devem levar seus documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência, além da Certidão de Nascimento dos filhos e certidão de casamento, se houver.

