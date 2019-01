Prefeitura reforça pavimentação asfáltica no bairro Tarumã

O secretário ressaltou, ainda, que há outras frentes de infraestrutura em varias bairros | Foto: Divulgação

Manaus - As obras de pavimentação seguem avançando pelas ruas de Manaus. Mais uma frente de trabalho foi iniciada pela prefeitura esta semana no bairro Tarumã, na região Oeste.

Aproximadamente dez vias da comunidade começam a receber os serviços de recuperação da malha viária, que consiste na impermeabilização do solo, preparando de forma eficaz, para receber a massa asfáltica e ter uma maior durabilidade ao serviço.

Os trabalhos foram iniciados pela rua Ipanema, onde mais de 140 toneladas de massa asfáltica já foram usadas. Na sequência as ruas Jardim Botânico, Paulo Pereira, entre outras serão atendidas. A estrada do Cetur, principal via da área, também receberá recapeamento asfáltico em todo o seu trecho.

Mais de 30 servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham na área e, segundo o secretário Kelton Aguiar, os serviços visam facilitar a integração entre o bairro e outras regiões da cidade.

Os trabalhos foram iniciados pela rua Ipanema, onde mais de 140 toneladas de massa asfáltica já foram usadas | Foto: Divulgação

“Estamos cumprindo com a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto de levar melhorias a localidades que ainda apresentam solo natural, como aqui no Tarumã. Essa é uma área bem distante da região central, antigamente era mais comum ser usada para sítios, fazendas, porém, hoje a área e totalmente populacional, por isso é necessário a intervenção”, disse Aguiar.

O secretário ressaltou, ainda, que há outras frentes de infraestrutura em varias bairros. “Estamos também com ações de desassoreamento de igarapés, desobstruções de bueiros entupidos, tapa-buracos, pavimentações asfálticas, recapeamentos em corredores viários e obras em antigas pontes em vários pontos da cidade”, ressaltou.

A previsão da Seminf é de que até o fim do mês de janeiro, se as chuvas não forem tão intensas, todas as dez vias do Tarumã estejam pavimentadas.

