Filha procura pela mãe desaparecida em viagem para ramal no AM

Manaus - Kelly Feitosa Marques, 37 anos, está desaparecida desde a tarde do dia 26 de dezembro de 2018. De acordo com a filha dela, Karen Carvalho, da última vez em que foi vista Kelly saiu por volta de meio-dia da casa onde elas moram, situada na rua Dois da décima etapa do Conjunto Cidadão, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Na ocasião, a mulher tinha como destino o ramal Nova Jerusalém, situado em Presidente Figueiredo (município distante 107 quilômetros em linha reta da capital).

Karen informou que a mãe estava na companhia do esposo, Teowilson Braga Bastos, 28 anos, e dos filhos Miguel Henrique Marques Carvalho, 12, e Rui Serra de Carvalho Neto, 14, que também estão desaparecidos.

Conforme Karen, Kelly pediu à filha para ir atrás dela caso não retornasse até o dia 8 de janeiro deste ano.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com Karen, ligar para os números: (92) 99241-4497 ou 99311-6968.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

