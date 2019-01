Vídeo: Nível do rio Negro aumenta e órgãos ficam em alerta

Manaus - O nível das águas do rio Negro está, aproximadamente, dois metros acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com especialistas, isso não quer dizer que teremos uma cheia recorde no Amazonas, mas coloca os órgãos de monitoramento em atenção.

No porto de Manaus, o rio Negro está na cota de 23,28 metros. Ano passado, na mesma data, o nível era de 21,29 metros.

O monitoramento feito pelo sistema hidrológico do CPRM indica que apesar desse nível mais alto no período, o avanço do rio é considerado normal. São pouco mais de dois metros de diferença, mas isso não é indicativo de uma cheia recorde.

O rio Solimões e o Madeira estão acima da média também, mas só com as chuvas é que será possível verificar se a cheia deste ano terá cota elevada.

O rio Negro está a 6,69 metros da cheia histórica registrada em 2012. Pode parecer pouco, mas para isso ocorrer, é preciso uma subida diária de quase quatro centímetros até o final do mês de junho para atingir o mesmo percentual.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Vídeo: Subida rápida de rios no AM deixa Defesa Civil em alerta

A cheia em Manaus e os riscos da contaminação em casas alagadas

Cheias extremas aumentam na bacia do Rio Amazonas nos últimos 30 anos