Governo do AM realiza obras de recuperação da estrada de Novo Airão

Novo Airão - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), passou a executar obras de recuperação da estrada do Município de Novo Airão (a 170 quilômetros de Manaus), na altura do km 22, que sofreu um problema de erosão, na noite da última quinta-feira (10), causando a obstrução total da via.

Um plano de ação emergencial foi estabelecido entre o Governo Estadual e a prefeitura do município para restabelecer o fluxo de veículos leves até o final da tarde desta sexta-feira (11).

O plano está dividido em duas etapas: a primeira compreende o aterramento da via prejudicada para a retomada do fluxo de veículos leves. O retorno do fluxo de veículos pesados deve ocorrer nesse sábado (12).

A segunda etapa engloba a reconstrução da estrada, com base em estudos técnicos feitos pela Seinfra e pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do munícipio. A Prefeitura de Novo Airão informou que deve decretar situação de emergência no município.

As máquinas e os equipamentos do Governo do Estado foram deslocados para a localidade na manhã desta sexta-feira. O secretário de Seinfra, Carlos Henrique Lima, ressaltou que todas as medidas estão sendo adotadas para solucionar o dano.

"Assim que detectamos o problema, agimos com medidas imediatas para a solução. Nossos engenheiros e técnicos estão desde as primeiras horas desta sexta atuando para trazer a normalidade do fluxo de veículos, ainda hoje (11). E, paralelo a isso, estamos trabalhando para viabilizar a etapa de reconstrução da estrada".

Causa

Um grande volume de água das chuvas no igarapé fez com que o tubo ármico, de 2,5 metros de diâmetro, ficasse obstruído parcialmente pela vegetação. Com isso, o tubo não conseguiu dar a vazão necessária, a força da água penetrou pelas laterais do bueiro e rompeu o corpo do aterro.

Serviços essenciais

Os serviços essenciais de saúde e segurança estão funcionando normalmente no município. A prefeitura da cidade disponibilizou uma ambulância de prontidão do lado da estrada, no sentido Manaus - Novo Airão, para atender qualquer ocorrência imediata na localidade.

Os serviços de translado de turistas na região contam com apoio de Vans para ajudar no fluxo de chegada e retorno das pessoas.

