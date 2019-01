Polícia localiza venezuelana que usou celular de desaparecido no AM

Rayner Vinicius da Silva Gonçalves, de 15 anos, foi visto pela última vez na Ponta Negra | Foto: Divulgação

Manaus - Foi localizada, na última quinta-feira (10), na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, a venezuelana Rusbelys Yilferlyn Borrero Farias, de 23 anos, procurada pela polícia para contribuir com informações acerca do desaparecimento do adolescente Rayner Vinicius da Silva Gonçalves, de 15 anos, ocorrido na noite do dia 16 de dezembro de 2018.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), além da estrangeira, outras quatro pessoas que afirmam ter visto o adolescente no dia em que ele desapareceu foram localizadas e contribuíram com informações sobre o caso.

Polícia localizou um grupo de venezuelanos na quinta-feira (11) | Foto: Divulgação

“Durante depoimento, o grupo de venezuelanos relatou que no dia do desaparecimento estava desde as 15h no Complexo Turístico Ponta Negra consumindo bebidas alcoólicas e, por volta das 19h, quando estava tomando banho no rio, avistou um rapaz, com as características de Rayner, nadando em direção à boia de segurança. Minutos depois, essa pessoa teria ultrapassado o perímetro permitido para banhistas e se afastou da boia. Logo depois, não foi mais vista”, disse Coelho.

O grupo teria relatado à delegada que ao retornar para a areia da praia encontrou um tênis, uma camisa, uma chave e o aparelho celular de Rayner. Um dos venezuelanos pegou o aparelho celular do adolescente, que estava escondido dentro do tênis.

O adolescente está desaparecido desde o dia 16 de dezembro do ano passado | Foto: Divulgação

De acordo com a autoridade policial, Rusbelys Yilferlyn colocou o chip do aparelho telefônico no celular dela, por isso, quando a mãe do adolescente ligou para ele, a mulher atendeu a ligação.

A delegada informou que o celular do adolescente foi recuperado com o venezuelano Derwin Enrique Pinango Medina, de 20 anos, que assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela posse do telefone, que será periciado.

Na manhã desta sexta-feira (11), a equipe de policiais civis da Depca, em uma ação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizou buscas no Complexo Turístico Ponta Negra em continuidade às investigações em torno do desaparecimento de Rayner.

Bombeiros realizaram buscas nesta sexta-feira | Foto: Divulgação

Entenda o caso

Rayner Vinicius da Silva Gonçalves está desaparecido desde a noite do dia 16 de dezembro de 2018. De acordo com a mãe dele, Maria Antônia da Silva, no dia em que desapareceu o adolescente saiu por volta das 18h da casa onde eles moram, situada na rua Doutor Melo Resende, primeira etapa do Conjunto Lírio do Vale, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital. Na ocasião, informou que iria caminhar no Complexo Turístico Ponta Negra, naquela mesma região.

Maria Antônia ressaltou, ainda, que o adolescente chegou a ser visto pela última vez por volta das 18h30, no local informado para onde iria. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Depca pelo número: (92) 3656-8575.

Rayner Vinicius da Silva Gonçalves | Foto: Divulgação

Para falar com os parentes de Rayner, ligar para os números: (92) 98458-5374 ou (92) 99269-4944. A Depca está situada na rua Seis, n° 1, Conjunto Vista Bela, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

