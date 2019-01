Francisco é o primeiro taxista a adaptar carro para PCDs no Amazonas

Francisco disse que investiu aproximadamente R$ 30 mil para adaptar táxi | Foto: Arquivo Pessoal





Manaus - "Sensibilidade à dor do próximo", assim resume o taxista Francisco Clerton, de 39 anos, sobre uma trajetória de vida que alinha pensamentos a respeito dos direitos das pessoas com deficiência e a acessibilidade. "Seu Francisco", como é carinhosamente chamado por clientes e amigos, é o único motorista a investir em um táxi adaptado para PCDs em todo o Estado do Amazonas.

“Queria que não tivesse só o meu carro adaptado para pessoas com deficiência no Estado, mas sim que outros motoristas se sensibilizassem com a causa e adaptassem os seus também”, reflete o taxista.

O carro possui uma rampa retrátil com travas para cadeiras de rodas | Foto: Arquivo Pessoal





O motorista, que chegou a deixar a atividade e se dedicou, por três anos, ao trabalho de motorista particular com carteira assinada, viu que poderia fazer diferente dos demais condutores da categoria.

"Eu trabalhei como motorista particular por cinco anos para uma senhora. Eu resolvi pedir as contas e voltar a trabalhar com o táxi, mas eu não queria ser só mais um. Decidi pegar o dinheiro da rescisão e investir em um novo veículo. Porém, um veículo adaptado para atender aquelas pessoas com deficiência e que não possuem transporte adequado".

Ele voltou a ser taxista em dezembro de 2018 e já possui uma clientela fixa, que gostou do que "Seu Francisco" fez no carro.

O veículo está disponível para as pessoas com deficiência motora desde o mês do ano passado | Foto: Arquivo Pessoal

“A iniciativa de ter um carro adaptado para pessoas com deficiência motora surgiu após eu ver notícias em jornais que em outros estados já tinham vários táxis adaptados. Isso me despertou um desejo de trazer essa novidade para o Amazonas. Então, comprei um carro e pedi para que uma empresa de São Paulo adaptasse ele com os equipamentos. Depois de um mês, eles me entregaram”, disse.

Ainda de acordo com Francisco, o investimento feito no veículo foi de aproximadamente R$ 30 mil. Nesse valor está incluso os gastos com os equipamentos e o deslocamento do veículo até Manaus. O carro possui uma rampa na parte de trás para entrada e saída de cadeiras de rodas, com duas travas para as rodas da frente e duas para as rodas de trás, além de possuir um cinto de segurança especial.

Veja como funciona o veículo:

Cadeirante Maria Auxiliadora experimentando o táxi adaptado | Autor: Divulgação





“Eu fico feliz com todo esse investimento e não me arrependo de ter feito. É uma questão de amor ao próximo, é valorizar as pessoas que, por algum motivo, tenham dificuldades na locomoção. Eu sou o primeiro taxista a ter um carro desse jeito no Amazonas, mas torço para que novos colegas taxistas tenham essa atitude de transformar os seus veículos para favorecer o próximo”.

"Cliente de carteirinha"

Em conversa com a equipe do Portal Em Tempo, a professora aposentada Maria Auxiliadora, de 64 anos, que já circula na cidade de Manaus no veículo do "Seu Francisco", disse que se sentiu valorizada ao conhecer o veículo adaptado. Ela, que começou a usar o transporte há duas semanas, disse que já é "cliente de carteirinha" e indica o taxista para outras pessoas com dificuldade de locomoção.

“É um veículo totalmente adaptado para satisfazer os clientes com essa dificuldade. Eu saio quase todos os dias e com um veículo adaptado é mais fácil. Nem todo taxista gosta de ajudar um cadeirante, ainda mais se o cliente estiver sozinho. Seria bom se existem outros com a mesma iniciativa, mas por enquanto só tem um em Manaus. O carro é bom e o 'Seu Francisco' é muito gentil. Eu aprovei o veículo, ” disse.

Quem tiver interesse no serviço de táxi adaptado para PCDs é só entrar em contato com o taxista Francisco pelos números (92) 99156-8776 e (92) 98409-9006.



No Amazonas, são 7.982 pessoas com deficiência motora, de um total de 13.585 pessoas com deficiência no geral. Os dados foram repassados pela secretária Viviane Lago Lima, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped).

Seped



Ainda de acordo com Viviane Lago, o papel da Seped é fazer com que os direitos das pessoas com deficiência sejam assegurados, para que as leis possam ser aplicadas de forma correta.



“A secretaria funciona em busca de aplicar as políticas públicas, de buscar recursos para elaborar projetos para poder transformar a vida dessas pessoas na sociedade. Temos tentado buscar todos os tipos de atendimento em todas as áreas do cidadão e essa é a nova visão da Seped”.

Pauta e edição: Bruna Souza

