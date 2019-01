Em Manaus, Marinha do Brasil apreende embarcação irregular

A embarcação de transporte de passageiros e carga “Lindo Amanhecer III” foi apreendida no Porto do Demétrio, em Manaus | Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Manaus - Nesta semana, uma equipe de Inspeção Naval da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) apreendeu e notificou a embarcação de transporte de passageiros e carga “Lindo Amanhecer III”, no Porto do Demétrio, em Manaus, por apresentar várias irregularidades.

Dentre elas estão: tripulação não habilitada; sem documentação; identificação visual da embarcação em desacordo com o respectivo certificado junto à CFAOC; carga explosiva no convés; coletes salva-vidas em péssimo estado de conservação; e passageiros no meio das cargas.

Durante o processo de apreensão, conforme divulgado pela Marinha do Brasil, o comandante evadiu-se, abandonando a embarcação e sem assinar a notificação, o auto de apreensão e fiel depositário. Na última sexta-feira (11), a mesma embarcação foi localizada e rebocada até o flutuante do Comando do 9º Distrito Naval.

Na inspeção, segundo a Marinha do Brasil, foram identificadas outras irregularidades como: serviço de solda com passageiros a bordo, sem autorização para realização do trabalho; e passageiros pernoitando, aguardando para seguir viagem, tendo a Marinha do Brasil adotado as medidas administrativas previstas nos Arts.16 e 17 da Lei 9.537/97 e determinando o desembarque dos passageiros em local seguro, conforme o disposto no item 0406 da NORMAN-07/DPC.

O órgão explica que “um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido. O condutor poderá ter sua habilitação suspensa ou cancelada, além de aplicação de multas”.

A medida, segundo a Marinha do Brasil, visa resguardar, principalmente, a vida dos passageiros e da tripulação conforme o previsto na Lei 9.537/97 que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário (LESTA), especialmente, quanto à Salvaguarda da Vida Humana.

A Marinha do Brasil ressalta que “uma navegação segura nos rios da Amazônia, compete, também: aos proprietários e condutores das embarcações, que precisam seguir as Normas da Autoridade Marítima; e aos passageiros, que devem escolher embarcações registradas na Capitania”.

O órgão ressalta que casos de irregularidades sejam denunciados pelos telefones: (92) 99302-5040, que também funciona como WhatsApp, ou ainda pelo número Marinha – Emergências Marítimas/Fluviais – 185.

O proprietário da embarcação não foi localizado pela reportagem para falar sobre o caso, mas o espaço fica aberto à disposição dele para que possa divulgar um posicionamento.

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

