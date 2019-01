Jovem que fugiu de 'cárcere privado' não está grávida, diz maternidade

Circulou em grupos de WhatsApp que a jovem teria desmaiado durante a fuga | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde deste sábado (12), circulou nas redes sociais a informação que uma jovem grávida conseguiu fugir de uma residência, onde supostamente era mantida em cárcere privado. Ela teria escapado do imóvel pelo buraco do ar-condicionado. Após a fuga, a jovem teria desmaiado de fraqueza foi levada às pressas, em uma ambulância, para a Maternidade Ana Braga, na Zona Leste de Manaus.



Conforme as informações veiculadas nas redes sociais, o cárcere teria sido cometido pela própria irmã da jovem. O fato, segundo a denúncia, teria acontecido no Parque das Graças, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ela teria sido levada para a maternidade Ana Braga, na Zona Leste.

Na maternidade, os servidores de plantão informaram que a jovem teria chegado ao local em uma ambulância, aparentando passar mal.

"Após exame de ultrassonografia na unidade hospitalar, foi constatado que ela não estava grávida", disse um servidor, que preferiu não se identificar.

Ainda segundo informações de funcionários do local, a paciente retirou a pulseira de "acesso hospitalar" no banheiro da unidade e saiu do local sem autorização médica, com uma amiga.

O policial supervisor de área da 25ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar informou que nenhuma equipe policial foi chamada para atender a suposta ocorrência sobre cárcere privado na região.