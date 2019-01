Vídeo: dupla em moto morre no Porto do São Raimundo neste domingo (13)

Acidente foi na via que dá acesso ao Porto do São Raimundo | Foto: Em Tempo

Manaus - Dois homens morreram, na manhã deste domingo (13), vítimas de um acidente de trânsito no Porto da Balsa do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Apenas a perícia poderá confirmar se não há ferimentos de arma de fogo, mas até às 8h da manhã de hoje a equipe ainda não havia chegado ao local da ocorrência.

Conforme um vídeo divulgado, os dois homens estavam em uma motocicleta e teriam colidido com uma corda de contenção usada pela administração do porto para bloquear a via que dá acesso ao local, quando não há expediente. Veja o vídeo!

Informação inicial é de que os dois homens tenham morrido em um acidente de trânsito. Assista ao vídeo! | Autor: Divulgação

No local, conforme as imagens, é possível ver policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), porém, em contato por telefone, os PMs informaram à reportagem que ainda estão apurando a ocorrência e nenhuma informação foi repassada.

Ambos os homens estavam sem capacete no momento do acidente. Chove muito na região, na manhã de hoje. Até às 8h da manhã os corpos ainda aguardavam equipes do Instituto Médico Legal (IML) para serem removidos.

Polícia aguarda a chegada de uma equipe do IML | Foto: Em Tempo

