Barbeiragem? S10 fica presa entre calçada e muro na Ephigênio Sales

Acidente foi na Zona Sul de Manaus | Foto: Em Tempo

Manaus - Um motorista de 32 anos perdeu o controle do carro que dirigia, um veículo modelo S10, após desviar de um outro veículo que teria realizado uma manobra perigosa a sua frente, na avenida Ephigênio Sales, próximo ao complexo viário Gilberto Mestrinho, Zona Sul de Manaus.

A S10 acabou subindo a calçada da via e colidindo contra um muro de um imóvel. Chove na capital amazonense desde as primeiras horas da manhã deste domingo (13).

De acordo com o motorista, que não quis se identificar à reportagem, ele sinalizava com o veículo para acessar um retorno na via, pois iria fazer compras em um supermercado na região.

Motorista da S10 não ficou ferido | Foto: Em Tempo

“Eu ia fazer compras. Eu não sei nem te dizer qual era o modelo do carro que fez a manobra perigosa, estava preocupado com o meu filho”, conta o condutor da S10.

Tanto o motorista quanto o filho de 7 anos não sofreram nenhum ferimento. Ainda de acordo com o motorista, o veículo aquaplanou devido ao fato de o pneu estar careca.

Por volta das 10h da manhã o trânsito de veículos na via começa a ficar complicado e chove muito no local.

