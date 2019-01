Bebê recém-nascido morre na Zona Leste de Manaus

| Foto: Em Tempo

Manaus - A polícia vai investigar a morte de um bebê recém-nascido de pouco mais de um mês e quinze dias. Na manhã deste domingo (13), por volta das 11h, uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na residência onde a criança morava com os pais, na rua Senador Álvaro Maia, bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o chamado para a ocorrência foi às 7h da manhã. Conforme o relato dos pais da criança à equipe de investigação, o filho sofria com alguns problemas de saúde desde o nascimento.

O bebê morava com os pais no bairro Colônia Antônio Aleixo | Foto: Em Tempo

Vizinhos próximos da residência da família, que não quiserem se identificar, informaram ao Em Tempo que a criança vivia internada em unidades de saúde por conta dos problemas de saúde apresentados desde o nascimento. Inclusive, já havia sido submetida a procedimento cirúrgico.

Conforme informações de peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), no corpo do recém-nascido não há marcas visíveis de agressão. Porém, segundo ele, apenas um exame do médico-legista poderá apontar a real causa da morte.

IML esteve no local para realizar a remoção do corpo | Foto: Em Tempo

O corpo da criança foi removido para a sede do IML, na Zona Norte de Manaus. Os pais da criança relataram, no local, que tentaram de tudo para salvar a vida do filho.

*Colaborou: Priscila Rosas

Leia mais:

Grávida, adolescente de 17 anos e bebê morrem na Balbina Mestrinho

Bebê morre ao passar mal e ser levado às pressas para hospital no AM