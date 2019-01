Moradores do São Jorge participam do 1º ‘Prefeitura+Presente' de 2019

Ação foi na Escola Municipal São Dimas, localizada na rua Teodoro Sampaio, no bairro São Jorge | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Manaus - A ação itinerante Prefeitura + Presente, da Prefeitura de Manaus, realizada por meio da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), teve sua primeira edição em 2019, neste sábado (12), na Escola Municipal São Dimas, localizada na rua Teodoro Sampaio, no bairro São Jorge, Zona Oeste.

Para o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, a ação é um verdadeiro shopping da cidadania. “Aqui, todo e qualquer cidadão pode usufruir dos mais de 25 serviços que a prefeitura oferece, como nos determina o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. A gente conta ainda com as empresas e setores do governo parceiros na iniciativa”, destacou.

O projeto prevê ainda a revitalização das vias do bairro com ações de tapa-buracos, meio-fio e sarjetas. Outro principal serviço é a revitalização da Escola Municipal São Dimas que recebeu o projeto. A unidade passou por pintura, requalificação do teto e aparelhos de educação escolar, como quadros e carteiras.

Foram ofertados serviços como clínico-geral, aferição de pressão, psicólogos, conselho tutelar, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), atividades lúdicas, manicure, higiene bucal, limpeza facial, design de sobrancelha, massoterapia, corte de cabelo masculino, cadastro de emprego entre outros.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) realizou a distribuição de 300 mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais nesta primeira edição do ano. Os moradores receberam também material informativo sobre o combate ao caramujo africano, tendo em vista o surgimento de focos típico do período chuvoso. A exposição de reaproveitamento de resíduos e a divulgação das oficinas realizadas pela Semmas ao longo do ano também fizeram parte da programação.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou 35 consultas com Clinico Geral, 27 consultas em Pediatria e 26 dermatológicas.

Foram realizados 62 atendimentos em enfermagem, 53 exames dermatológicos, 53 aferições de pressão arterial e 36 de glicemia, além de dispensação de 22 medicamentos.

A Semsa realizou, ainda, 188 testes rápidos para HIV e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e aplicação de vacinas.

Também foram realizadas palestras sobre saúde bucal e distribuição de kits de escovação e folderes sobre tuberculose, tabagismo, hipertensão e diabetes.

Para a dona de casa, Benita Rebelo, 42, é um dia onde ela pode fazer todos os afazeres que demandariam tempo e dinheiro. “No Prefeitura + Presente eu consegui cortar meu cabelo, fazer minha manicure e ainda vou levar uma muda de planta pra casa. Além disso, eu ainda trouxe minha sobrinha para tirar a segunda via da identidade dela”, contou.

Dona Maria Viana, 96, que é aposentada, também precisava renovar sua carteira de identidade. Sua neta, Tatiana Viana, 36, elogiou o projeto. “Há muito tempo eu estava precisando atualizar a identidade da minha avó, não conseguia ir a lugar nenhum pela dificuldade de locomoção e burocracia. Hoje eu a trouxe aqui e conseguimos resolver tudo. Tiramos a foto e a segunda via da identidade dela já está prontinha”, relatou.

A Ouvidoria Municipal e o Procon Manaus trabalham em benefício do cidadão e consumidor manauara, com o propósito de aproximar ainda mais a Prefeitura de Manaus do cidadão, através de tais serviços, estando disponível para denúncias e dúvidas no 0800 092 0111.

