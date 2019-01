De olho na saúde mental, campanha 'Janeiro Branco' inicia ações

A programação acontecerá em Unidades Básicas de Saúde e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) | Foto: Em Tempo

Manaus - O mês de janeiro é dedicado à promoção e conscientização sobre a saúde mental e qualidade emocional de vida. A partir de terça-feira (15), a Prefeitura de Manaus promove a Campanha Janeiro Branco, que neste ano terá como tema: “Quem Cuida da Mente Cuida da Vida”. A programação acontecerá até o final do mês nas Unidades Básicas de Saúde e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs).



As ações são organizadas pela Gerência da Rede da Atenção Psicossocial (RAPS) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“A campanha pretende despertar a reflexão sobre a condição psíquica e existencial do indivíduo. A programação, que será voltada para os usuários, servidores e comunidade em geral, fará um alerta sobre a importância do cuidado com saúde mental”, informa o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Estudos apresentados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde indicam que, no Brasil, tem crescido o número de pessoas com problemas relativos à saúde mental e saúde emocional.

Entre estes problemas, destacam-se os transtornos de ansiedade, esquizofrenia, transtornos alimentares, estresse pós-traumático, somatização, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo e depressão.

“Diante dos grandes casos envolvendo doenças relacionadas à falta de qualidade de vida, a campanha vem fazer com que as pessoas possam refletir mais sobre si mesmas, estimulando questionamentos como ‘o que eu estou fazendo ou posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida emocional?’. Embasada no tripé saúde, prevenção e qualidade de vida, a campanha propõe uma mudança de vida neste início de ano”, sugere a psicóloga Efthimia Simões, gerente da RAPS e coordenadora das ações do ‘Janeiro Branco’ na rede municipal de saúde.



“A maior causa dos problemas emocionais de hoje está relacionada às relações entre as pessoas. Muitas já estão adoecidas devido à maçante rotina que levam diariamente, seja por causa do trabalho, escola, vida familiar. Por isso, acabam ficando mais doentes psicologicamente. Precisamos criar uma cultura que nos faça refletir sobre nossas condutas, para poder haver mudança de comportamento”, conclui Efthimia.



As pessoas podem colaborar com a Campanha utilizando as redes sociais compartilhando as hastags #vemprasaudemental ou #eusoujaneirobranco e dessa forma apoiar e divulgar as iniciativas do Janeiro Branco a toda população.



Programação



Durante todo o mês de janeiro, as unidades de saúde da Semsa promoverão rodas de conversas e oficinas relacionadas à saúde mental, envolvendo usuários e servidores da rede básica de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e nas UBSs de horário ampliado das 7h às 21h e sábados, das 8h às 12h.

E nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) acontecerão oficinas terapêuticas que abordarão temas relativos à Campanha ‘Janeiro Branco’, destinada aos usuários do serviço e familiares, além de rodas de conversas, destinados aos profissionais deste serviço.

Dicas para cuidar bem da sua saúde mental:

1 – Tenha uma rotina organizada;

2 – Procure dormir bem e na quantidade ideal;

3 – Faça 30 minutos de exercícios físicos diários;

4 – Passe mais tempo desejando o bem para outras pessoas;

5 – Distancie-se das redes sociais;

6 – Saia da rotina e procure fazer coisas que lhe agradam;

7 – Releve os acontecimentos do dia a dia;

8 – Procure ajuda de um profissional.

