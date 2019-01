Ônibus em alta velocidade atropela e mata criança em Manaus

O motorista e o cobrador fugiram do local com medo da população revoltada | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Uma criança morreu após ser atropelada por um ônibus, da linha 626, no início da a noite deste domingo (13). Revoltados com a morte do garoto de 6 anos, moradores da comunidades Santa Cruz, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, depredaram o col etivo. O caso ocorreu na rua Celso Machado (antiga rua 4).

Policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e contiveram os ânimos dos populares, que pretendiam incendiar o ônibus. Os militares isolaram a área.

Com medo de serem agredidos, o motorista e o cobrador do ônibus fugiram após o acidente. Conforme uma testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade e atingiu a criança, que atravessava a via, após invadir a contramão. O objetivo do condutor era ultrapassar outro coletivo parado em um ponto de ônibus.

O ônibus foi apedrejado por populares revoltados | Foto: Daniel Landazuri

"O menino esperou o ônibus parar no ponto e atravessou em direção ao campo de futebol. O motorista do 626 veio em alta velocidade, invadiu a contramão e atingiu o menino. Não deu tempo dele correr", disse um morador que não quis ser identificado.

O local onde ocorreu o acidente fatal fica em um cruzamento movimentado, próximo ao residencial Piazza Di Fiori. O crânio da criança, segundo a polícia, foi amassado culminando com a morte instantânea dela.

Outra testemunha contou ao Em Tempo como foi o acidente.

“Um ônibus da linha 036 estava na parada e o motorista do 626 foi desviar, mas ele dirigia em alta velocidade e atropelou o menino quando ele tentava atravessar. Minutos antes, a criança brincava em uma área de lazer. Constantemente, nós sofremos pela imprudência desses motoristas que dirigem em alta velocidade aqui pela área”, contou um ajudante geral de pintura, de 28 anos, que preferiu não se identificar.

Veja repórter do local do acidente:

