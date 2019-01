Vídeo: Casos de estupro contra mulheres aumentam no AM

Esse tipo de crime ainda é subnotificado, na maioria dos casos as mulheres têm medo de denunciar o agressor por serem ameaçadas, utras se sentem constrangidas e culpadas | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O número de casos de estupros contra mulheres cresceu em 2018 , a estimativa da polícia é tentar diminuir esse dado este ano. Diariamente mulheres de todas as idades são estupradas, a maioria por ex-maridos ou conhecidos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), houve um aumento no número de estupro contra mulheres, com 778 casos em 2018, um número maior que em 2017, que registrou 726 casos.

Os casos mais registrados estão relacionados a conhecidos das vítimas, como maridos e até mesmo parentes ou vizinhos.

Estupros cometidos por desconhecidos da vítima também acontecem, mas nesses casos o perfil do agressor é de alguém com problemas psicológicos. Esse tipo de crime ainda é subnotificado, na maioria dos casos as mulheres têm medo de denunciar o agressor por serem ameaçadas.

O código penal classifica o estupro como uma forma do homem constranger a mulher e obrigá-la a praticar sexo com ele. A pena para este crime é de seis a dez anos de prisão.

Vítimas de estupro podem procurar qualquer delegacia. A identidade é mantida em sigilo e todas passam por acompanhamento especializado.

