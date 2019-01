Vídeo: Imóvel ligado a ex-governador é alvo de denúncia no AM

A Equipe da TV Em Tempo, foi ao local para conversar com moradores e ver de perto o que está acontecendo | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Depois da denúncia feita por um advogado, sobre um suposto desmatamento na estrada de Balbina, a Equipe da TV Em Tempo foi ao local para conversar com moradores e ver de perto o que está acontecendo.

São 165 hectares ou 1 milhão e seiscentos mil metros quadrados de propriedade, que pertence ao irmão do dono de uma construtora que recebeu mais de 20 milhões no governo Amazonino Mendes.

O imóvel fica entre os quilômetros 59 e 61 da estrada de Balbina, em Presidente Figueiredo. Aparentemente o local é preparado para a realização de algum tipo de plantio.

Foi por telefone que Deusimar, o Dedeu, autorizou o acesso da TV Em Tempo às licenças ambientais concedidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para realizar os trabalhos no terreno. Os documentos são do ano passado, quando Amazonino ainda era governador.

Ao ter acesso a esses documentos, a equipe da TV Em Tempo descobriu possíveis irregularidades.

Aparentemente, o córrego é uma pequena queda d’água e foi represado para a construção de uma área de lazer dentro da propriedade. Porém, o dono da fazenda não apresentou o licenciamento para essa construção.

Apenas uma dispensa de outorga para captação de águas subterrâneas foi protocolada, mas numa área bem distante de onde encontramos a piscina natural.

A equipe da TV Em Tempo tentou falar com o secretário de meio ambiente de Presidente Figueiredo para saber se existe licença para o represamento do córrego, mas o telefone estava fora de área.

A produção da TV também procurou o cartório do município para confirmar a quem de fato pertence a fazenda na estrada de Balbina. Segundo a tabeliã, o dono é irmão da pessoa, que assinou contratos milionários no governo passado.

O curioso é que as licenças obtidas para a propriedade estão no nome do filho de Deusimar. Pela legislação ambiental, o empresário pode perder a licença e ser embargado, além de pagar multa pelo dano ambiental.

