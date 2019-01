Pedagoga amazonense viaja ao Mato Grosso do Sul e desaparece

Gisely Vasconcelos Xavier, 41 anos, está desaparecida desde 17 de dezembro | Foto: Divulgação





Manaus - Alexsandra Gisely Vasconcelos Xavier, 41, desaparecida desde a noite do dia 17 de dezembro de 2018, está sendo procurada por seus familiares em Manaus. Na ocasião do desaparecimento, a pedagoga informou que iria viajar para o estado de Mato Grosso do Sul. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

De acordo com o companheiro dela, Ricardo Silva, da última vez em que foi vista, Alexsandra saiu por volta das 22h30 da casa onde mora, situada na rua Joaquim Monteiro, antiga rua São Sebastião, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte da capital.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Alexsandra, ligar para os números: (92) 99430-1217 ou 98465-6248.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

