Mais de 3 mil benefícios podem ser suspensos, alerta Amazonprev

Manaus - Até esta terça-feira (15), apenas 35,5% de um universo de 2.525 segurados da Fundação Previdenciária do Estado do Amazonas (Amazonprev), que fazem aniversário em janeiro, realizaram a atualização cadastral anual. O dispositivo é fundamental para que o beneficiário não tenha o pagamento de seus benefícios interrompido.

O prazo para a manutenção dos dados atualizados encerra no dia 31 de janeiro. Após essa data, os pagamentos serão suspensos, conforme a Lei Complementar 30/2001.

“Ou seja, mais de 1,6 mil segurados terão seus benefícios bloqueados caso não atualizem seus dados cadastrais junto ao órgão previdenciário”, alerta o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib.

Se for levado em consideração outros 1,5 mil beneficiários pendentes de atualização cadastral do ano passado, o número de pagamentos que serão bloqueados vai ultrapassar os 3,2 mil já a partir de fevereiro.

“Mas, tanto os segurados de 2018 quanto os que ainda estão pendentes de janeiro, têm até o final do mês para atualizarem seus dados e permanecerem na folha de pagamento”, esclarece Zogahib.

Para a coordenadora interina do setor de Atendimento ao Público da Amazonprev, Robervane Melo, todos os meses o processo de atualização cadastral segue essa rotina lenta e, em muitos casos, os segurados deixam para o último dia para comparecer ao órgão previdenciário do estado.

“No entanto, em janeiro, em razão do período de férias, o percentual de comparecimento é menor”, observa Rovervane.

Documentação

Em Manaus, o recadastramento deve ser feito na sede da Amazonprev (rua Visconde de Porto Alegre, 486, centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30. Já os residentes no interior podem atualizar seus dados nas unidades da Secretaria de Educação do Estado (Seduc) localizadas em seus municípios. Durante o recadastramento é necessário que o segurado apresente carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Para os domiciliados em outros estados, a atualização cadastral é realizada por via eletrônica no site www.amazonprev.am.gov.br. O segurado deve imprimir os formulários e preenchê-los com seus dados.

Após esses procedimentos, a assinatura deverá ser reconhecida em cartório por autenticidade, antes de encaminhá-los, por meio dos Correios, para o endereço da Amazonprev em Manaus.

Recadastramento domiciliar

Os beneficiários residentes na capital, que estejam impossibilitados de locomoção (acamados, internados em hospitais ou em casas de repouso), podem solicitar, com antecedência, a visita domiciliar dos agentes da Amazonprev. O telefone para agendamento é o 3627 3404.

