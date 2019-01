Vídeo: Ex-governo deixa a pavimentação de ruas inacabadas em Manaus

Na rua O, no conjunto Ouro Verde, na Zona Leste, o asfalto novo parou a uma avenida do local | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O mutirão para asfaltar ruas de Manaus, montado no início da eleição do ano passado, deixou dezenas de ruas por fazer. O curioso é que mesmo com serviços inacabados, as empresas receberam pelas obras não concluídas.

A revitalização do sistema viário de Manaus ficou só na nota fiscal, que pagou mais de 140 milhões às construtoras. Na rua O, no conjunto Ouro Verde, na Zona Leste, o asfalto novo parou a uma avenida do local.

