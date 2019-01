Vídeo: Ex-governador do AM deixa educação do estado comprometida

O secretário da fazenda disse que o atual governador deve proceder com ações de controle de arrecadação para tentar amenizar a situação deixada pela antiga administração | Foto: Divulgação

Manaus - Além da saúde e segurança, outro setor que ficou bastante comprometido na administração do ex-governador Amazonino Mendes foi a educação. Os professores tiveram até o plano de saúde suspenso. Nenhuma escola estadual foi inaugurada no ano de 2018.

As emendas impositivas aprovadas pela Assembleia Legislativa do estado para garantir melhorias nas escolas, como a entrega de equipamentos, não foram cumpridas pelo ex governador Amazonino Mendes. O dinheiro do FUNDEB não foi usado como deveria.

Essas são algumas das denúncias feitas pelo sindicato dos professores e pedagogos do estado.

Os professores também tiveram problemas com o plano de saúde que acabou sendo suspenso no fim do ano de 2018. Lambert Melo denuncia inclusive que professores do interior ficaram sem atendimento médico de urgência.

O secretário da fazenda disse que o atual governador deve proceder com ações de controle de arrecadação para tentar amenizar a situação deixada pela antiga administração.

O secretário afirma que contratos devem ser revistos. O trabalho vai ser de enxugar gastos.

Segundo a SEFAZ, Amazonino deixou uma dívida superior a 2 bilhões de reais. Não foram pagas as contas de energia de nenhum prédio público usado pelo governo. A saúde acumula uma dívida se 600 milhões de reais. Na área da segurança, viaturas eram alugadas.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Vídeo: Imóvel ligado a ex-governador é alvo de denúncia no AM

Wilson Lima se reúne com ministro Paulo Guedes nesta terça em Brasília

Bolsonaro ironiza cobertura sobre indicação de 'amigo pessoal'