Conjunto Lula recebe mutirão de tapa-buracos e recapeamento

Manaus - Atendendo a demanda de moradores, a Prefeitura de Manaus deu início nesta terça-feira (15), a um mutirão de obras no conjunto Lula, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já estão no local para realizar os serviços de recapeamento e tapa-buracos.



Segundo o coordenador de obras da Zona Leste da Seminf, Flávio Lima, quatro equipes trabalham no local, utilizando cerca de 60 toneladas de massa asfáltica diariamente.

“É uma determinação do prefeito Arthur Neto para começar esse mutirão aqui no Conjunto Lula, onde trinta ruas serão beneficiadas, e uma solicitação dos moradores. Por isso, estamos começando com tapa-buraco e, onde houver necessidade, vamos realizar o serviço de recapeamento”, destacou.

O início das obras animou os moradores e quem precisa passar pelo local várias vezes por dia. “Agora, com certeza, vai melhorar e já notei a diferença na entrada do conjunto. Vai melhorar muito para todos os moradores, principalmente para mim, que faço esse percurso umas quatro vezes por dia”, disse a manicure Juliana Pedrina, 27.

