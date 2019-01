Abastecimento de água é normalizado em comunidade da Zona Norte

Atualmente, o Jardim São Luís está abastecido pelo sistema Ponta do Ismael e poço tubular profundo no Novo Israel e Reservatório da Colônia Terra Nova | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores da comunidade Jardim São Luís, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus, já estão com o abastecimento normalizado e não terão mais que separar a água da chuva ou acionar o carro-pipa. O problema foi solucionado após a intervenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) que notificou e cobrou providências da concessionária Águas de Manaus.

A empresa concluiu o serviço, iniciado em 2018, de reforço de rede que se estendeu por quase dois quilômetros pelas vias do bairro. Foram instaladas tubulações de até 200 milímetros, o que fez aumentar a vazão da água, sanando o desabastecimento. A melhoria deve beneficiar também os moradores da comunidade Santa Marta e Rio Piorini.

Atualmente, o Jardim São Luís está abastecido pelo sistema Ponta do Ismael e poço tubular profundo no Novo Israel e Reservatório da Colônia Terra Nova.

“Com a expansão demográfica que houve, o antigo sistema não estava suprindo a necessidade atual dos moradores. Com o reforço de rede, conseguimos elevar a pressão da água”, explicou o diretor do departamento de regulação técnica da Ageman, Jorge Caresto.

Além de regularizar o abastecimento aos moradores do Jardim São Luís, a concessionária deverá ressarcir os consumidores pelas contas pagas no período que ficaram sem água. Todos os casos estão sendo analisados pelo setor comercial da empresa. Usuários com restrições de crédito devido ao não pagamento das faturas sairão da condição de negativado.

Nesta semana, técnicos da Ageman e da Águas de Manaus conversaram com moradores do local e deram dicas de combate ao desperdício.

“Lá em casa, ninguém vai estragar água, porque sabemos como sofremos, aparando água da chuva, pegando água no carrinho, pedindo de um, de outro. Agora posso encher as duas caixas d’água e usar os reservatórios como me explicaram”, afirmou a dona de casa Lelis Rodrigues Thury.

