Em frente à DEHS, bueiro destampado coloca em risco a vida de pessoas

Pedestres auxiliam na retirada do veículo preso no bueiro | Foto: Isac Sharlon/Em Tempo

Manaus - Parte de um veículo de passeio caiu dentro de um bueiro exposto na tarde desta quarta-feira (16), na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O acidente aconteceu na frente à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O Em Tempo flagrou populares ajudando na retirada da parte do veículo, que ficou preso no buraco.

Segundo o vendedor de salgados Wilson Miranda Júnior, que trabalha há dois anos próximo do local do acidente, há três meses que o bueiro está sem tampa e é o segundo carro que ele assiste cair no buraco.

"Já faz alguns meses que esse bueiro está sem tampa. Os motoristas acabam não vendo o buraco e caem aí. Infelizmente, há pessoas que roubam o ferro que cobre o bueiro e vendem em sucatarias aqui próximo", explicou.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), caso o bueiro seja de competência do órgão. A pasta informou que “as medidas cabíveis serão tomadas”.

