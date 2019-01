Cabo da PM é denunciado por abuso de poder em Manicoré, no Amazonas

O fato aconteceu no dia 5 de janeiro em Manicoré | Foto: Arquivo Pessoal

Manicoré - O encarregado do supermercado Luciana, Frank Oliveira, de 33 anos, denunciou ao Em Tempo, nesta semana, uma situação de abuso de poder realizada, segundo ele, por um cabo da Polícia Militar do Amazonas, identificado como Ezequias M. de L. O fato teria ocorrido no dia 5 de janeiro deste ano, na rua Travessa Manaus, bairro São Domingos Sávio, em Manicoré (município distante a 330 quilômetros da capital amazonense).

Segundo Oliveira, o cabo entrou em um deposito do supermercado, que fica em frente do estabelecimento, no dia 5 de janeiro deste ano, e pegou uma caixa de som e três celulares de funcionários - que estavam na parte de cima do objeto sonoro - e arremessou todos em via pública.

Ainda de acordo com Frank, o policial mora em uma residência em frente do estabelecimento e, segundo ele, não é a primeira vez que o servidor público tenta intimidar o proprietário e os funcionários do empreendimento. A justificativa do policial seria o som alto no local, conforme relata o denunciante. Porém, a empresa tem autorização da prefeitura de Manicoré para usar o aparelho no volume permitido para propagandas.

“Toda vez ele tenta nos intimidar, nos ameaça dizendo que dará tiro. Por ele ser cabo e ser superior há alguns policiais, ele manda os soldados virem até aqui tomar a caixa. Aí temos que ligar para um advogado e ir até à delegacia do município para recuperar o equipamento. Já aconteceu isso várias vezes. Por ele ser policial, nunca dá em nada para ele, que sempre fica nos encarando. Já não sabemos mais o que fazer”, explicou.



No dia em que o policial pegou a caixa de som junto com os celulares dos funcionários e arremessou na rua, câmeras de segurança do estabelecimento captaram a ação. Nas imagens é possível ver o PM impaciente com o aparelho sonoro. Veja o vídeo abaixo.

Posicionamento da SSP

O Portal Em Tempo procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) para saber quais medidas serão tomadas pelo órgão. Em nota, a pasta afirma que a denúncia não foi formalizada na Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública.

O órgão ressalta, ainda, que qualquer denúncia a respeito de atendimento e conduta de agentes da segurança pública deve ser feita presencialmente na Corregedoria, no horário das 8h às 14h, na sede da SSP, localizada no Shopping Via Norte, na avenida José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital, ou por meio do telefone: (92) 3652-0793, e pelo e-mail denunciacg@ssp.am.gov.br.

No interior do Estado, o cidadão pode se dirigir ao Ministério Público do Estado para denunciar os casos. A reportagem não conseguiu contato com o cabo da PM que aparece nas imagens, mas o espaço fica aberto para que ele apresente a sua versão sobre o fato.

