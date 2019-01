Morador do Jorge Teixeira fatura prêmio do Jornal Agora

William Costa da Silva foi o sorteado desta sexta-feira (18) | Foto: Divulgação

Manaus -William Costa da Silva, morador do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, foi o ganhador do sorteio do Jornal Agora realizado nesta sexta-feira (18), nos estúdios da TV Em Tempo, durante o programa Agora TV, na Zona Sul da cidade.

A apresentadora Márcia Lasmar foi a responsável pelo sorteio e falou com o ganhador logo após. “É meu aniversário hoje”, revelou William.

Quem compra o Jornal Agora concorre a prêmios todos os dias. Basta destacar o cupom que vem na edição impressa , responder a pergunta e informar todos os dados. Urnas estão disponíveis nos pontos de venda do jornal.

Sorteios acontecem diariamente | Foto: Divulgação

São sorteios diários de R$ 100 e, sempre às sextas-feiras é realizado um sorteio de até R$ 500 em vale compras. Todos os cupons adquiridos ao longo da semana já estarão automaticamente participando do sorteio semanal. Os sorteios serão transmitidos pela TV aberta no programa Agora TV, a partir das 10h50 na TV EM TEMPO (SBT).

