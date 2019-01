Prefeitura, UFAM e UEA ampliam Programa de Estágio em até 2 mil vagas

O objetivo do convênio é conceder uma parceria entre as instituições | Foto: Divulgação

Manaus - Visando ampliar o Programa de Estágio da Prefeitura de Manaus em até 2 mil vagas, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, e o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandiera, firmam, nesta sexta-feira, (18), às 15h, convênio com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na sede da Prefeitura, no bairro Compensa.

O objetivo do convênio é conceder, em parceria com as instituições, e por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), coordenadora do Programa Municipal de Estágio da Prefeitura de Manaus, campo de até 2 mil vagas para a realização de estágios obrigatórios e não obrigatórios para alunos de graduação das universidades.

Serviço:

O que: Assinatura de convênio entre Prefeitura de Manaus, Ufam e UEA para ampliação do Programa de Estágio Municipal

Quando: Nesta sexta-feira, 18/1.

Horário: 15h

Onde: Gabinete do prefeito, sede da Prefeitura de Manaus – avenida Brasil, 2.971, Compensa.

