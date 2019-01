Vídeo: Inmetro fiscaliza materiais escolares em Papelarias de Manaus

Márcio André, diretor presidente, IPEM, explica que mais de 11 mil itens serão fiscalizados em selo e peso das embalagens | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto de Pesos e Medidas em Manaus começou esta semana a fiscalizar os materiais escolares à venda nas papelarias. Muitos precisam ter a certificação do Instituto Nacional de Metrologia , Qualidade e Tecnologia ( INMETRO).

Antes de entrar na mochila, o caderno, a caneta e até o lápis precisam ter sido inspecionados pelo instituto, se não tiver o selo, significa que o uso pode levar risco ao usuário.

Márcio André, diretor presidente, IPEM, explica que mais de 11 mil itens serão fiscalizados em selo e peso das embalagens.

A fiscalização vai até 8 de fevereiro, a intenção do instituto é vistoriar seiscentos estabelecimentos. Ano passado 41 foram notificados de irregularidades, dependendo da gravidade a multa pode chegar 980 mil reais.

A lista completa com os vinte e cinco itens fiscalizados hoje pode ser encontrado no site do ipem amazonas no www.ipem.am.gov.br.

