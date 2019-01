Morador do bairro Compensa está desaparecido há 5 dias

Jean Carlos Maciel da Rocha tem 25 anos | Foto: Divulgação

Manaus - Jean Carlos Maciel da Rocha, de 25 anos, está desaparecido desde a tarde do dia 13 de janeiro deste ano. De acordo com a mãe dele, Ethyene Maciel, no dia em que desapareceu, Jean Carlos saiu por volta das 14h da casa onde mora com a bisavó, na rua Casimiro de Abreu, segunda etapa do bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

“Ele não informou para onde iria. Desde então, os familiares não tiveram mais notícia sobre ele”, informa a mãe.

Da última vez em que o rapaz foi visto, Jean estava vestindo camiseta azul, bermuda preta e calçava sandálias. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com a mãe do desaparecido, ligar para o número: (92) 99300-7322.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia localiza venezuelana que usou celular de desaparecido no AM

Família de adolescente desaparecido há 23 dias fará manifestação no AM