Vice-governador diz que gestão da Susam envolve enormes desafios

Entrevista com vice-governador do Amazonas e Secretário da Secretaria de Saúde do Amazonas, ao Portal EM TEMPO. | Autor: Portal EM TEMPO

Manaus - Empossado como vice-governador do Amazonas e secretário de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), o advogado Carlos Almeida, em entrevista ao Portal Em Tempo, destaca os desafios de liderar a pasta. Ele destaca ainda suas metas em relação a gestão, como: regularização do pagamento mensal dos funcionários e a solução para a realidade das filas em relação a marcação de exames, dentre outras novidades que deverão ser implementadas no atendimento hospitalar. Confira a entrevista:



Portal EM TEMPO: O senhor está à frente de uma das Secretarias mais problemáticas no Amazonas. Como está sendo a experiência na gestão da Susam?

Carlos Almeida: Tratar da saúde pública do Estado do Amazonas é um desafio ímpar porque as falhas que podem acontecer neste processo acarretam num prejuízo gigantesco e o dano à vida, não podemos admitir. O governador Wilson Lima tem uma preocupação muito grande quanto à saúde pública. Por isso, temos envidado ao máximo de esforços para alinhar parcerias para dar atenção mais delicada ao sistema.

Vice-governador e Secretario da SUSAM Carlos Almeida | Foto: Ione Moreno

Portal EM TEMPO: O senhor está a menos de um mês na secretaria, mas o que já pode observar sobre os problemas que deverá enfrentar?



Carlos Almeida: Tudo é problemática hoje. Eu acredito que não tenha um ponto que seja exceção. Tudo o que tenho falado e reiterado nas entrevistas é real. Aproveito essa entrevista ao Portal EM TEMPO para dizer que a saúde pública só não entrou em colapso, porque os profissionais da área lidam de forma muito dedicada com o sistema. A gestão inteira se encontra carcomida, mas há uma dedicação muito grande dos profissionais em manter o sistema funcionando.

Portal EM TEMPO: Quais são os projetos que o senhor pretende implementar a curto e longo prazo, tendo em vista que há tantas necessidades no sistema público?



Carlos Almeida: Em curto prazo é o pagamento dos planos mensais. A Susam não pode seguir não cumprindo suas obrigações mensais. Isso precisa ser realizado e reflete na política de abastecimento. Nossa primeira obrigação foi de conhecimento da população inteira, sobre a situação em que encontramos a Central das Unidades. Precisamos criar soluções para que não tenhamos ausência de insumos e medicamentos, ao longo dos dias.

Portal EM TEMPO: Qual o plano emergencial para a abastecer a Cema?



Carlos Almeida: O coordenador da Cema, Antônio Paiva, já está em atuação permanente com a Sefaz, CGE e com a secretaria executiva para que se faça o saneamento daquilo que é essencial. Como foi demonstrado, mais 1,5 mil itens são necessários para atender a população na CEMA, porém não havia 892 em estoque. Então precisamos reorganizar isso. Vamos fazer a aquisição dos produtos que se encontram em ata e isso é imprescindível, embora problemas de natureza financeira orçamentária do Estado ainda sejam um entrave. Um dos organismos dentro da Sefaz, a CCGov que faz a organização dos preços que são parâmetros para ‘ aquisição de atos e registros de preços’, já está alinhado com a própria CGL.

Portal EM TEMPO: Quais são estratégias que a Susam vai adotar para impedir os remédios de vencerem?



Carlos Almeida: De curto prazo as medidas são de planejamento, porque é preciso contar com o abastecimento mínimo para que não haja desabastecimento crítico. Só que não é necessário que se faça licitações para que se converta as atas de registro de preços e se tenha previsão básica para o abastecimento das unidades. Mas isso não resolve a integralidade dos problemas. Por isso que nós temos feito reuniões com os gestores das unidades, inclusive na data de ontem com os presidentes das fundações para que se possa ser fornecido para abastecimentos que se encontram em estado crítico.

Portal EM TEMPO: Haverá mudanças nas formas de gestão anteriores para resolver isso?



Carlos Almeida: Acredito que na semana que vem vamos fazer reunião com todos os gestores, de todas as unidades, para que possamos ter o mesmo trabalho. Vamos precisar fazer uma modificação na gestão na própria central de medicamentos, para que as demandas sejam automatizadas. Será necessário uma análise criteriosa a respeito dos processos licitatórios dentro da própria central de medicamentos para gestão dessa logística.

Portal EM TEMPO: Ano passado o governo assinou um contrato de licitação previsto em R$ 39 milhões que daria em continuidade as obras do Hospital do Sangue. Na sua gestão, essas obras vão sair do papel?



Carlos Almeida: Não posso dar continuidade a nenhuma obra para construção de hospital sem conhecer a profundidade dos objetos. Por exemplo, tivemos conhecimento a respeito da conclusão para procedimento licitatório para a aquisição e restruturação do Delphina Aziz. Só que deve ser feito uma análise desde o início, inclusive do próprio projeto base para compreender se essas extensões das medidas feitas são compatíveis com a própria estrutura do hospital. E mais do que isso, tivemos conhecimento que a própria comissão construída dentro da própria Susam não chegou a conclusão. Por isso precisamos saber se a política implementada é compatível com a política integrada do sistema. Então para o Hospital do banco de sangue ou qualquer outro eu preciso discutir com os especialistas. Isso não pode feito sem discussão com os próprios Conselhos Municipal, Estadual e Nacional.

Portal EM TEMPO: O senhor já teve reunião com servidores, funcionários. Como estão a dívidas com os fornecedores e empresas terceirizadas?

Carlos Almeida: Conforme levantamentos identificamos a existência de dividas com diversas empresas que remontam a quatro meses, por isso que nossa prioridade zero é fazer com que haja o fim desses débitos e que se consiga fazer os pagamentos mensais. O retroativo é um problema enorme, mas é um compromisso do governo Wilson Lima de que as dívidas sejam analisadas e honradas. Mas não dá para somar o montante que se tem hoje com as despesas anteriores. Nós queremos fazer com que haja a regularização mensal dos pagamentos. E fazer um planejamento de quanto vamos poder pagar do retroativo.

Portal EM TEMPO: Os pacientes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) reclamam há meses do recurso que demora a ser pago e está abaixo dos custos de vida em relação a outros estados. O que na sua gestão vai mudar? Há previsão de aumento do valor do benefício? Os pacientes vão receber o benefício enquanto recebem o tratamento e não após o retorno para o Estado?

Carlos Almeida: Eu fiz uma reunião com a Central de regulação. Mas somente uma reunião não é necessário para se entender extensão do problema. Ainda vamos fazer uma análise mais aprofundada deste problema. Procuraremos dar respostas ao longo da semana.

Portal EM TEMPO: A realidade de filas para marcação de exames é uma das principais reclamações da população. O que senhor pretende fazer para mudar esta realidade?

Carlos Almeida: Existem duas coisas nesse processo: o agendamento de exames, consultas e procedimento e a regulação. São bem distintos, mas são feitos pelo o mesmo processo, o Sisreg. Então, o Sisreg que é sistema do Ministério da Saúde, contempla esse tratamento. Existem uma série de problemas em volta dele. Hoje a fila contempla 98 mil pessoas. E para que o sistema possa funcionar é necessário que diversos problemas sejam resolvidos. Um dos maiores que nós estamos encontrando são deficiências na regulação. Nós precisamos de mais médicos reguladores que são os que operam nesse sistema dentro da Central de medicamentos nos hospitais. Precisamos que o critério de regulação seja resolvido. Existe muita sub-comunicação das demandas nos hospitais. Existem filas paralelas. Absenteísmo, falta dos pacientes. E também há falta de procedimentos. Estamos estudando a implementação de projetos para melhorar essa realidade.

Portal EM TEMPO: Entre várias reclamações, há uma que é recorrente. A grande demora para o atendimento com o ortopedista que são encaminhados para o Hospital Adriano Jorge. O senhor pretende aumentar o leque de profissionais no hospital ou expandir o atendimento para outros Estados?

Carlos Almeida: Ainda é prematuro eu falar qual será a solução do tratamento ortopédico sem entender a realidade em profundidade na unidade. Em alguns dias estaremos completando nossa pauta de visitas. Todos os Pronto-Socorro da cidade reclamam da ausência de retaguarda. Nós estivemos a notícia alvissareira de uma possível parceria com o Hospital Getúlio Vargas. Ontem os representantes estiveram conosco e inclusive o professor Sylvio Puga da Ufam que tem uma participação bastante efetiva conosco, nos ofereceram a possibilidade de haver parceria para fazer tratamento ortopédico também no Getúlio Vargas. Vamos fazer a visita e compreender como podemos ampliar essa extensão na rede.

Portal EM TEMPO: Após solucionar essa parte burocrática da saúde, quanto tempo levará para que a população possa sentir os resultados?

Carlos Almeida: O sistema de saúde pública está abandonado há muitos anos. Muitos problemas vamos demorar meses para ver resultados. Temos que fazer um trabalho de reestruturação enorme. Alguns problemas, como a falta de pagamentos, serão imediatos. A remuneração dos profissionais é algo que sempre me preocupou enquanto defensor e nós vamos ter que trabalhar para resolver. Só que tanto na rede terceirizada, quanto na rede pública direta, existe um problema em relação ao teto, as despesas são gigantescas em relação a receita que possuímos. Ainda temos uma discussão muito grande com gastos e uma preocupação severa com o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Outra situação é o abastecimento e fornecimento da rede que vai durar pelo menos seis meses para que seja regularizado e não tenha situação de crise. Outra situação são os fluxos e procedimentos para que se implemente transparência e informatização que vai de demorar anos. E a outra situação é o reflexo para desaforamento da rede para trabalhar em sinergia em nível nacional, acreditamos que demore quatro anos de governo.

Portal EM TEMPO: O Concurso da Susam está vencendo em abril deste ano. Ainda haverá outras chamadas e convocações?

Carlos Almeida: Sempre foi um parâmetro meu o cumprimento da legislação. Esse prazo será observado, mas não podemos afirmar que chamaremos agora. O grande problema que possuímos é que isso implicará no estouro do limite prudencial, que na verdade já ultrapassou e precisamos saber como isso será feito junto com a implicação de data base que existe no mês seguinte, em maio, mas vamos fazer de tudo para resolver.

Portal EM TEMPO: Como fica o interior em relação as demandas de lá? Qual a projetos para melhorar?

Carlos Almeida: O governador Wilson Lima entende que a população do interior do Estado é uma população só. Então não podemos tratar com diferenciação. Nosso secretário de atenção do interior, Cássio Espirito Santo, tem feito um diagnóstico muito contundente. Há um problema enorme com a condição logística. Então existe uma desassistência nas próprias distâncias que o interior representa e as dificuldades dos municípios de atender à população. A rede assistencial tem funcionado razoavelmente, mas precisamos dar um reforço maior a população e isso implica numa ampliação do sistema de tratamento aeromédico.

Perfil do vice-governador e secretário de saúde do Amazonas:

Carlos Alberto de Almeida Filho, nasceu em Manaus, tem 39 anos, é o vice-governador eleito do Amazonas.

Mestre em Direito; graduado em Direito e Tecnólogo em Processamento de Dados. É defensor público. Foi titular da Defensoria Pública Especializada em Atendimento de Interesses Coletivos.

