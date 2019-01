Conheça amazonenses com histórias de vida inspiradoras

Manaus - "A inspiração é o combustível que aquece a alma". Esta frase poética pode definir perspectivas de vida. A cada novo ano é comum traçarmos objetivos e metas, a serem alcançados no decorrer dos próximos doze meses, que são baseados naquilo que desejamos a partir de um incentivo. Especialistas concordam que ter bons exemplos são importantes para as realizações pessoais, além de afugentar a depressão.

O Portal Em Tempo separou histórias inspiradoras de pessoas comuns, mas que pautam as suas vidas na vontade de vencer problemas ou na solidariedade e amor ao próximo. Neste conteúdo é possível encontrar cinco bons motivos para continuar a sua luta, seja ela qual for.

1- Igor Cearense

Igor Cearense comandou o time feminino do Iranduba durante campeonato | Foto: Arquivo Pessoal

A seleção feminina do Iranduba foi destaque durante o ano de 2018. As guerreiras do Hulk da Amazônia, sob o comando do técnico Igor Cearense, tiveram uma atuação extraordinária durante a Libertadores. Além das meninas, a competição sul-americana teve mais dois representantes brasileiros: o Audax e o Santos.



O Igor Carlos da Silva Freire tem 39 anos e é daqueles "amazonenses de coração" Há oito anos na cidade, o técnico veio para Manaus para jogar no Nacional, em 2011. Posteriormente, ele foi para o Penarol, de Itacoatiara, jogando de 2012 a 2014, e depois como técnico de base. De lá, ele foi contratado pelo Manaus Futebol Clube para ser técnico entre 2015 até junho de 2018.

E, então, ele assumiu o time feminino do Iranduba. Ele conta o que viu assim que chegou ao time. “Vi sua qualidade e disposição. Algumas jogadoras precisavam de motivar mais e acreditar mais no potencial delas. E foi isso o que aconteceu, motivação cresceu, o que mais me chamou atenção foi a obediência tática delas”, fala.

Time do Iranduba | Foto: Marcely Gomes

O cuidado do treinador deu resultado. Elas foram campeãs estaduais e 3º lugar nas Libertadores da América. Esse foi o oitavo título estadual feminino. Ele também avalia que foi fundamental para o bom desempenho na Libertadores, o fato de o time ter conquistado o título estadual e o brasileiro.



Igor Cearense já tem objetivos bem traçados para o futuro como fazer o curso da Confederação Brasileira de Futebol e estudar ainda mais as táticas utilizadas no futebol. Para quem olha a história dele, o cearense fala que ter obediência tática e comprometimento profissional foi o grande diferencial em sua vida.

2- Fernando Aguiar Sampaio

Fernando Aguiar Sampaio tem uma doença inflamatória crônica, mas é um exemplo de superação contra a doença | Foto: Arquivo Pessoal

O assistente administrativo Fernando, de 28 anos, tem espondilite anquilosante desde os 9 anos de idade. Nome difícil para a doença inflamatória crônica, que não possui cura e afeta as articulações, especialmente as da coluna, quadril, joelhos e ombros. Em outras palavras, e a grosso modo, os ossos se fundem e acabam necrosando. Ao longo de 19 anos, essa tem sido a luta diária dele.



“Sempre fui uma criança ativa, saudável e atleta. Aos 9 anos sofri uma queda e comecei a sentir dores no corpo todo. Nunca mais eu fiquei bem”, conta. O diagnóstico não chegou prontamente. Foram anos de pesquisas para chegar nele. Aos 15 anos, ele teve uma lesão grave no quadril por causa da doença e ficou acamado.

Mas quando fez 18 anos, aconteceu o que ele chama de despertar. “ Eu não queria mais isso para mim? Que vida é essa? Todo tempo em uma cama? Quem sou eu? Eu não sou nada nem ninguém”, fala.

Em 2009, ele foi para Recife se submeter as pesquisas feita em um hospital na cidade. Apenas lá que ele conseguiu o diagnóstico da espondilite anquilosante. Ele teve que colocar uma prótese no quadril. Durante a cirurgia, ele também perdeu os movimentos do pé. Ele chegou a pesar 55 kg durante essa fase.

Nesse período de quase dez anos, outros problemas em decorrência da doença apareceram. Mas a força e a vontade que ele tinha de viver a vida e retornar aos estudos o motivou. “Vou dar esse retorno para minha mãe e meus familiares que se dedicaram a mim”, diz.

Fernando passou o natal e o ano novo hospitalizado | Foto: Arquivo Pessoal

E, apesar das dores e das condições impostas pela doença, ele fez o supletivo, prestou o Exame Nacional do Ensino Médio e conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade particular. Ele também trabalhava na época. E, ele não parou por aí, também tirou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) normalmente. “Eu tenho certeza que sou reconhecido pelo meu talento na empresa”, conta.



“Eu sentia dor diariamente, mas sempre andando de muleta por aí. Eu fiz amizades, trabalhei, fui para a academia e até ia para festas. Sempre de muleta”, fala. Porém, a doença fez ele piorar.

“Em 2018, eu tive uma infecção gravíssima que foi me deteriorando aos poucos. Eu era carregado pelos meus amigos na faculdade. Mas mesmo assim, fui para faculdade, defendi meu TCC e consegui me formar”, diz.

Mas, se você chegou até aqui e acha que o Fernando desistiu em algum momento dessa história, não. Os objetivos dele para 2019 estão bem definidos. “Eu pretendo fazer meu mestrado logo, logo. E, se Deus quiser operar esse joelho e colocar prótese porque, infelizmente, ele está no final da vida útil dele. Eu sempre tive o objetivo de conquistar as minhas coisas”, diz.

“Todo dia quando eu acordo com dor, paro e penso: poxa, quem é que tem isso?”, fala. A principal mensagem que ele gostaria de compartilhar é o amar ao próximo e não fazer com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. “Minha vida é dessa forma, sempre com altos e baixos, mas com pessoas muito boas nela”, finaliza.

3- Padre Hudson

Padre Hudson ajuda pessoas em situação de risco | Foto: Divulgação

Joaquim Hudson de Souza Ribeiro é pároco da Catedral Metropolitana de Manaus, a popular Igreja da Matriz, localizada no Centro de Manaus, o Padre Hudson é psicólogo, professor universitário e pesquisador. Além disso, há cinco anos, coordena uma equipe de psicólogos que atende crianças e adolescentes que sofreram violência sexual em parceria com a rede de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em Manaus.



“ Também atuo com a Pastoral do Povo da Rua (junto às pessoas em situação de rua em Manaus) e as mulheres que estão em situação de prostituição da Praça da Matriz e imediações”, fala.

De acordo com ele, a sua principal luta é que os direitos humanos sejam garantidos e promovidos, sobretudo para aqueles que se encontram em maiores condições de vulnerabilidade e risco social. Ele também ministra cursos de capacitação para as lideranças das Cáritas.

Pessoas em situação de rua e de prostituição também são ajudadas pelo pároco | Foto: Arquivo Em Tempo/ Janailton Falcão

“Temos procurado desenvolver pesquisas acadêmicas que subsidiem instituições e políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes que sofreram violência sexual, sobretudo com maior enfoque atualmente para aquelas que têm pensamento suicida ou já tentaram suicídio”, conta.



Ele também atua com outros grupos, vinculados à Igreja Católica, junto ao povo de rua de Manaus e às mulheres em situação de prostituição providenciando alimentos, calçados e outras formas de assistência, incluindo a espiritual.

“Temos denunciado as diversas formas de violência contra as pessoas em situação de rua, assim como temos insistido junto ao Ministério Público, Defensoria, secretarias assistenciais que seus direitos sejam respeitados”, informa.

4- Irene Braga

Irene é apaixonada por cachorros e ajuda os abandonados em ruas | Foto: Arquivo Pessoal





A empresária Irene Braga, de 53 anos, ama os animais. Em sua casa, ela tem três cachorros adotados e em seu sítio, tem dez. Ela participa de um grupo de resgate de animais junto com moradores do condomínio em que mora desde 2016 e também é membro de outro grupo de resgate. “Participo para ser solidária com os animais de rua e poder ajudar a quem precisa de amparo com seu pet”, fala.

Ela já ajudou tanto os animais que já perdeu a conta. “Nossa, é cada caso. Todos que pedem ajuda, eu ajudo com prazer. Semana passada eu ajudei dois que foram castrados e ficaram em um hotel para a recuperação”, fala.

5- Valda Costa

Valda deixou o cabelo crescer para ajudar uma criança com câncer | Foto: Arquivo Pessoal

A auxiliar de serviços gerais, Valda Costa, de 52 anos, descobriu o câncer de colo do útero através de um exame preventivo, ainda em 2018. “A biópsia que fiz constatou. Corri atrás dos exames e fiz a cirurgia. Mas antes fiz três propósitos com Deus”, explica. A cirurgia foi feita em junho.



Os propósitos estabelecidos foram três: deixar de ingerir bebidas alcoólicas, cortar o cabelo para doar com uma criança com câncer e o terceiro dar uma contribuição na Igreja Santa Terezinha, no bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste.

Valda após doar os cabelos | Foto: Arquivo Pessoal

Ela conseguiu realizar todos. Inclusive o de doar cabelo. “Quero falar que estou bem e Deus me curou. Estou esperando o resultado da nova biópsia para ver se vou fazer a radioterapia ou a quimioterapia mas tenho fé que não vai ser preciso”, conta.

Leia Mais

Francisco é o primeiro taxista a adaptar carro para PCDs no Amazonas

Amazonense transforma bullying em trajetória de sucesso no futebol