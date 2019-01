Em Manaus, Igreja promove bazar para tratamento de criança com câncer

Manaus - Diagnosticada há um ano com um tumor no rim, a pequena Ayla Camille Custódio, de cinco anos, de Manaus, precisa realizar o tratamento que não é oferecido no Amazonas. Por conta disso precisará morar em São Paulo para começar os procedimentos necessários.

Pensando em ajudar a família a pagar as despesas com o deslocamento, moradia e compra de remédios, a igreja Chama Church se uniu para arrecadar fundos para o tratamento da menina.

Para isso, neste sábado (19) está organizando, até às 16h, um bazar com vendas de roupas, sapatos e acessórios a partir de R$ 1 até R$ 100. O evento também conta com café da manhã, feijoada, manicure e pedicure, design de sobrancelha e cursos. A ação ocorre na igreja, situada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

A tia da Aylla Franceneide Bezerra, que está a frente da ação, conta que sente de perto as dificuldades dos pais por não terem condições de concluir o tratamento no Amazonas.

"É revoltante que você busque um serviço de qualidade no Estado e não tenha. O Amazonas não oferece o tratamento completo e não tem essa cirurgia no tórax. É necessário mudar a realidade de vida e se deslocar para outro lugar", diz Francineide.

A família ainda não sabe quanto, em média, vai precisar gastar, mas sabe que não tem as condições necessárias para ir a outro Estado. Serão gastos com transporte aéreo, terrestre, remédios, aluguel de casa, alimentação e outros.

Para quem quer ajudar pode tanto aparecer hoje no Bazar ou até mesmo fazer doação na Vakinha online: https://bit.ly/2FI7lAG .Todo o valor será revestido no tratamento da criança.

Saiba Mais

Ayla Camille tem 5 anos. Sempre foi uma criança sadia, feliz, cheia de saúde, energizada para topar qualquer "parada", hoje está acometida por um câncer/metástase e necessita de tratamento mais especializado em outra região do país.

Leia Mais:



Conheça amazonenses com histórias de vida inspiradoras

Em Manaus, casal oferece recompensa de R$ 2 mil por cachorro que fugiu

Mulher dá a luz dentro de ônibus após médico dispensá-la por infecção