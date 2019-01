Fila e confusão na Compensa em dia de PAC alternativo neste sábado

Manaus - Mais de 2 mil pessoas formaram uma fila quilométrica em frente ao PAC (Pronto Atendimento ao Cidadão) do bairro Compensa, Zona Sul, causando confusão na manhã deste sábado (19). O PAC Alternativo oferece, entre outros serviços, solicitação de pensão, guarda e separação, além de 1° e 2° via de documentos.

Os trabalhos começaram às 8h, mas havia pessoas na fila desde a madrugada, como foi o caso de vigilante Roberto, de 42 anos. "Sai de casa 6h da manhã para ficar em baixo desse sol e agora dizem que acabaram as fichas. Porque inventam esses serviços se não há oferta suficiente", reclamou, dizendo ainda que precisa retirar a certidão do filho para poder matriculá-lo na escola. "Não vou desistir, vou ficar até ser atendido", completou.

| Foto: Joandres Xavier

A reportagem tentou falar com funcionários do PAC mas não obteve sucesso. Saindo de dentro do órgão, o sargento Valentin da 8° Cicom, informou para a reportagem que o maior problema se deu por conta da pouca oferta de ficha. "Havia apenas 400 fichas, e aqui são mais de 2 mil pessoas na fila", esclareceu.

Filha quilométrica se formou nas proximidades do PAC Compensa | Foto: Joandres Xavier

Leia mais:

Precisa de documentos? PAC Compensa abrirá no sábado (19)

Mulher denuncia fraudes na distribuição de senhas do PAC Compensa

PAC alternativo oferecerá serviços gratuitos no PAC Compensa neste sábado