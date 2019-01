Pac Alternativo na Compensa atende mais de 3 mil pessoas no sábado

Sala ficou completamente lotada de pessoas que procuraram os serviços oferecidos | Foto: Karla Mendes/Divulgação

Manaus -Mais de três mil pessoas foram atendidas, neste sábado (19/01), durante o "PAC Alternativo", ação itinerante promovida pelo Governo do Amazonas, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) – Unidade Compensa. Entre os serviços, foram oferecidos emissão de carteiras de identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho, cortes de cabelo e orientação psicossocial.



A iniciativa, com participação de órgãos parceiros, atendeu ao todo 3026 pessoas. Destas, 544 na emissão de documentos como carteira de identidade e certidão de nascimento, 24 utilizaram serviços da Eletrobras e Águas de Manaus, 1.236 pessoas fizeram fotografias, xerox e plastificação.

Serviços gratuitos.

Orgãos parceiros realizaram diversos serviços à população | Foto: Karla Mendes/Divulgação

Pelo menos 120 pessoas realizaram cortes de cabelo, 150 participaram de rodas de conversas e orientações jurídicas e psicológicas e 80 foram atendidas pela DPE-AM, dentre outros serviços. Além disso, foram realizados 617 agendamentos de emissão de carteiras de identidade, de trabalho, seguro-desemprego e encaminhamentos de certidões de nascimento para os próximos dias.



Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a ação é uma medida inicial da gestão que tem o intuito de construir PACs modelos. Ela destacou ainda que uma das prioridades da pasta é a reestruturação do sistema de atendimento e estrutura física das unidades.

Matricula escolar

A falta da identidade, segundo Caroline Braz, não impede a matrícula escolar. Pode ser feita apenas com certidão nascimento", afirmou. "Os pais não precisam se preocupar porque as escolas vão dar um prazo para apresentar o documento".

Demanda

A demanda por esses tipos de serviços é enorme. Houve até um princípio de confusão no entorno do PAC, como mostrou o Portal EM TEMPO, no sábado.

* Com informações da assessoria



