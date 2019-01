Acidentes de trânsito marcam a manhã de domingo em Manaus

Manaus – A manhã de domingo (20) foi marcada por quatro acidentes de trânsito que acabaram causando prejuízos materiais aos condutores. Apesar de os acidentes não envolverem vítimas fatais, os casos chamaram a atenção. Um dos acidentes deixou parte da zona Oeste sem energia, ao derrubar um poste na avenida do turismo.

Quase 5 mil usuários ficaram sem energia elétrica após o acidente | Foto: Reprodução/ Manaustrans

Por volta das 8h, uma colisão causada por um veículo que atingiu um poste na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus, acabou causando interrupção de energia elétrica após o carro ter derrubado um dos postes da Eletrobras Distribuição Amazonas. O acidente aconteceu na pista que dá acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O choque não deixou feridos, mas causou dor de cabeça aos moradores da área.



A concessionária de energia se pronunciou por meio de nota e informou que a colisão ocasionou o desligamento de dois alimentadores, afetando cerca de 4.600 moradores e empresas que ficaram sem energia, por algumas horas no local.

A colisão ocorreu no Centro de Manaus | Foto: Reprodução/ Manaustrans





Ainda no início da manhã, outra colisão, dessa vez entre dois veículos, também chamou a atenção de quem passava pela Avenida Joaquim Nabuco com rua Quintino Bocaiuva, na Zona Sul de Manaus. O acidente aconteceu no cruzamento das vias. Os carros se chocaram de frente por não frearem, na linha de contenção, que divide a encruzilhada. De acordo com a Manaustrans, a situação também não envolveu vítimas fatais.

Por volta das 9h, um acidente de motocicleta deixou o homem que pilotava o veículo ferido. O acidente ocorreu na altura da Avenida Cosme Ferreira, na rotatória do bairro São José, Zona Leste da cidade.

De acordo com o Manaustrans, o homem teria perdido o controle da moto e se chocado contra um poste no local. Agentes de trânsito estiveram no local para dar fluidez ao trânsito que ficou congestionado. O motoqueiro foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e não corre risco de morte.

O motociclista não teve a identidade divulgada | Foto: Reprodução/ Manaustrans





Às 9h37 mais uma ocorrência foi registrada. Dessa vez, na Avenida Umberto Calderaro com a rua Marciano Armond, um carro se chocou contra uma moto bem no meio do cruzamento. Mais uma vez a linha de contenção do cruzamento não foi respeitada e os condutores acabaram colidindo bem no meio da via, debaixo do semáforo.

Na imagem é possível perceber que a motocicleta se chocou contra a lateral do carro | Foto: Reprodução/ Manaustrans

No local, agentes policiais e da Manaustrans contornavam a situação. Também não houve vítimas fatais.

A falta de atenção contribui para acidentes em cruzamentos | Foto: Reprodução/ Manaustrans





