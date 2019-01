Mulher morre em acidente de trânsito na avenida das Flores

Familiares da vítima agrediram fisicamente um funcionário de um veículo de comunicação | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (21), por volta das 11h, um grave acidente de carro foi registrado na avenida das Flores, próximo ao lixão no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. Uma mulher, que seria mãe do condutor do veículo envolvido no acidente, morreu.

Segundo informações de testemunhas, um dos pneus de um carro modelo Honda Civic, de cor cinza e placas não divulgadas, estourou antes que o veículo colidisse com dois postes. Após o impacto, o veículo invadiu calçada e caiu em um barranco. Quatro pessoas estariam no carro no momento do acidente, incluindo uma criança, que sofreu ferimentos leves.

O motorista Francivaldo Santos, de 50 anos, conta que instantes após o acidente teve o carro ultrapassado pelo veículo envolvido no acidente. “Foi muito rápido. Um homem socorreu a mulher, que estava desmaiada. Ele ficou segurando a cabeça”, relata Santos.

De acordo com ele, o Serviço de atendimento Móvel de Urgência demorou a chegar no local da ocorrência. “Arranjaram um carro. Quando estavam colocando a senhora, o SAMU chegou. Daí colocaram ela na ambulância e a levaram”, conta.

A mulher ferida seria mãe do condutor e, de acordo com populares, teve traumatismo craniano. Ela morreu a caminho do hospital, conforme informações de policiais militares da 26ª Cicom.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para retirar a vítima do carro. O tenente Edmilson Fonseca, do CBMAM, contou em entrevista no local que a preocupação dos bombeiros era retirar a vítima. “Foi o que a equipe conseguiu fazer. A situação era crítica e a vítima foi direcionada ao SAMU”, fala.

Família agressiva

No local, os familiares agrediram um profissional da imprensa. Segundo o subtenente Abraão, da 26ª Cicom foi preciso intervir na situação. “Tivemos que correr para intervir, senão eles iriam agravar ainda mais a situação”, falou.

O fotógrafo de um veículo de comunicação, que foi agredido pelos familiares da vítima, foi atendido pelo SAMU e enviado a uma unidade hospitalar da capital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Mesmo após espancar o fotógrafo, os familiares continuaram a agredir outros profissionais da imprensa na área. Apesar da cena, assistida pelos policiais militares, ninguém recebeu voz de prisão por agressão ou ameaça. No entanto, sem transporte, alguns dos familiares da vítima receberam "carona", no banco de trás da viatura, para um lugar não informado à imprensa.

