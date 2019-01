34 motoristas são flagrados dirigindo sob efeito de álcool no Amazonas

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressaltou a importância da fiscalização com o enfoque voltado para o combate à condução de veículo automotor sob efeito de álcool | Foto: Divulgação

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran), realizou uma operação de fiscalização, no último final de semana, em Manaus, que flagrou 34 motoristas dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica.



Quatro foram presos em flagrante. A operação também resultou na remoção de 33 veículos, sendo seis carros e 27 motos, além de 133 autos de infração emitidos contra condutores por diversas irregularidades.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressaltou a importância da fiscalização com o enfoque voltado para o combate à condução de veículo automotor sob efeito de álcool, e, por conseguinte, para a redução de acidentes e de vítimas fatais no trânsito.

“É natural que nós tenhamos o aspecto da prevenção, feito primordialmente pela educação no trânsito, com o objetivo de conscientizar os condutores, mas também temos a parte repressiva que se dá por meio da fiscalização. Só assim, com esses dois pilares caminhando juntos, nós iremos atingir objetivo de redução de acidentes e de vítimas fatais”, disse Sá.

Os veículos recolhidos foram removidos para o Parqueamento do Detran-AM, localizado no bairro Planalto | Foto: Divulgação

A operação "Guerra nas Estrelas” ocorreu em diversos bairros da capital, entre eles, o Conjunto Eldorado, no bairro Parque Dez de Novembro, na zona centro-sul, e na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. A ação foi promovida pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT) do Detran-AM e reuniu mais de 60 servidores, também do BPTran.

Durante a fiscalização, 20 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e 22 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) foram recolhidos por irregularidades. O objetivo da ação é promover a ordem e bem-estar social no trânsito, e eventuais autuações quanto ao cometimento de infrações penais. A ação integrada faz parte da estratégia do sistema de segurança pública do Governo do Amazonas para a redução dos índices de criminalidade e ocorrências no trânsito.

Veículos recolhidos

Os veículos recolhidos foram removidos para o Parqueamento do Detran-AM, localizado no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus, até que os proprietários regularizem as pendências.

