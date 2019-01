Vídeo: Aleam gasta R$ 4 mil na compra de CDs para visitantes

A TV tentou entrar em contato com o presidente da Aleam sobre a compra, mas a assessoria disse que a responsabilidade seria do diretor da casa, que também não quis gravar entrevista | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Mais uma farra com dinheiro público. Dssa vez a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) gastou R$ 4 mil com a compra de CDs para distribuir a visitantes da escola legislativa.

Indiscutivelmente, o som de uma cachoeira é relaxante. Para quem não pode ouvir pessoalmente, há várias opções na internet e de graça, mas a assembleia gastou R$ 4 mil para comprar 200 discos com o som das cachoeiras.

A justificativa para a compra chama a tenção. O diretor-geral da casa, Wander Mota, a um portal de notícias, diz que vai usá-los como presente a visitantes da escola do legislativo.

Pelo documento de compra, cada unidade custou R$ 20. A TV Em tempo foi as lojas especializadas em música, mas não encontramos o CD som das cachoeiras, o mais perto foram músicas de relaxamento, a R$ 9,99 cada.

Mesmo que tenha sido um CD gravado, cada mídia virgem no mercado local é vendida entre R$ 1 e 1,50, bem abaixo dos R$ 20 pagos pela Aleam. Até um pendrive de 8 gigabites tem quase o mesmo preço do CD.

A TV Em Tempo foi atrás da empresa que vendeu os CDs para a assembléia. Segundo o documento de compra, o estabelecimento fica na Rua Barroso, Centro, Zona Sul da capital, onde funciona uma galeria. Ao chegar no local, segundo os comerciantes do empreendimento, a loja nunca existiu naquele endereço.

A TV tentou contato com o presidente da Aleam sobre a compra, mas a assessoria disse que a responsabilidade seria do diretor da casa, que também não quis gravar entrevista.

