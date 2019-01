Seduc-AM abre matrícula para estudantes atrasados, nesta segunda (21)

A Coordenação de Matrículas recomenda ainda que os pais façam cadastro no sistema para facilitar o atendimento | Foto: Divulgação

Manaus - Pais e responsáveis que perderam o prazo para matricular alunos novos, alunos com deficiência ou para o procedimento de transferências para as escolas da rede pública municipal ou estadual de ensino do Amazonas deverão procurar atendimento a partir do dia 21 de janeiro, em qualquer escola, ou solicitar a reserva de vaga pela internet.

Segundo informações da Coordenação de Matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM), o atendimento aos estudantes retardatários será contínuo para todos os níveis de ensino.

“Quem perdeu o prazo para realizar a confirmação de matrícula ou período de transferência, pode se dirigir a qualquer escola a partir do dia 21 de janeiro para realizar a matrícula. O atendimento será também para alunos novos, deficientes e para todo o público”, informou a assessora de matrículas da Seduc-AM, Diana Paixão.

Atendimento

O atendimento aos alunos retardatários segue a mesma lógica da matrícula regular. Os pais e responsáveis podem procurar qualquer uma das escolas da rede pública municipal ou estadual para fazer a reserva de vaga ou podem fazer a reserva pelo site www.matriculas.am.gov.br.

A Coordenação de Matrículas recomenda ainda que os pais façam cadastro no sistema para facilitar o atendimento.

Após fazer a reserva de vaga, os responsáveis terão obrigatoriamente que se dirigir à escola em que conseguiram a vaga para confirmar a matrícula em até três dias úteis a contar da data em que a reserva de vaga foi realizada.

Para confirmar a matrícula, o responsável deve apresentar na escola os seguintes documentos: comprovante de escolaridade original (guia de transferência, histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias); certidão de nascimento (original e cópia); CPF e RG (original e cópia) do responsável; comprovante de residência (cópia) e duas fotos 3X4.

Alunos Estrangeiros

Segundo a Coordenação de Matrículas da Seduc-AM, para alunos estrangeiros, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem na escola o CPF ou passaporte.

A certidão de nascimento e o comprovante de residência, nesses casos, não impede a efetivação da matrícula. Os documentos podem ser entregues posteriormente. A matrícula do aluno em um determinado nível de ensino será feita com base na idade do estudante.

