Motorista desvia de pedestre e bate veículo em muro na avenida Brasil

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (21), o motorista de um caminhão de cargas perdeu o controle da direção do veículo e não conseguiu evitar que a máquina colidisse com o muro de contensão da calçada às margens do igarapé do Franco, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com os policiais da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) o motorista se viu obrigado a fazer a manobra forçada para evitar que o caminhão atropelasse um pedestre, que cruzou a via na frente do veículo.

"O motorista foi desviar de um pedestre e acabou colidindo com o muro do igarapé. Mas graças a Deus não houve vítimas fatais", disse um tenente da 8ª Cicom, que preferiu não se identificar.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o órgão foi acionado e fará um levantamento do material necessário para reconstrução do dano, que será executado de forma imediata. Ainda de acordo com a pasta, na sequência, o setor jurídico irá tomar as medidas cabíveis para solicitar o ressarcimento do dano ao patrimônio público.

