Incêndio destrói apartamento no Edifício Ocean Park no Dom Pedro

Não há confirmação de feridos | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio destruiu um apartamento do 3º andar do Condomínio Ocean Park, no bairro Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus, na tarde desta terça-feira (22). Não há confirmação de feridos.

Às 14h45 o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que quatro viaturas da corporação foram enviadas ao local.

De acordo com a síndica do condomínio, Marlúcia Soper, a portaria recebeu a informação de que um incêndio havia atingido um dos apartamentos e o Corpo de Bombeiros foi acionado, porém o fogo já havia tomado conta de todo o apartamento.

Segundo uma senhora que trabalha no apartamento há 14 anos, e que preferiu não se identificar, ela estava na cozinha quando sentiu o cheiro forte de fumaça vindo de um dos quartos. Ao perceber que se tratava de fogo, acionou a portaria.

“Foi muito rápido. Eu estava na parte da frente, na cozinha trabalhando. Quando olhei o fogo já havia tomado conta do quarto, não consegui entrar, então avisei a portaria, que chamou os bombeiros", disse.

Assustados com o fogo, moradores saíam do prédio rapidamente, muitos carregando animais.

Um dos moradores, que preferiu não revelar o nome, disse que todos tiveram que sair rapidamente. “Estávamos todos lá em cima quando fomos informados do incêndio. Deixamos tudo para trás e saímos de imediato.

Ainda não ha informações sobre as causas do incêndio. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local. O fogo foi controlado no final da tarde e não houve feridos.

Leia mais:

Causa do incêndio no Ocean Park em Manaus ainda é desconhecida