Mutirão de limpeza atende várias zonas de Manaus

O serviço que leva todas as modalidades de limpeza diretamente aos bairros atua, desde segunda-feira (21) | Foto: Divulgação

Manaus - Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuam na estrada da Ponta Negra (zona Oeste), BR-319 (zona Sul), Porto do São Raimundo (zona Oeste), Praça XV de Novembro (Centro, zona Sul), Praça da Matriz (Centro) e Cemitério São Francisco (zona Oeste), nos dois primeiros turnos.



“Essa atividade é importante, pois eleva a cobertura da limpeza pública e atua como fator de segurança para a população, conforme determina o prefeito Arthur Virgílio Neto. Nesta época de muitas chuvas, é ainda mais relevante e necessária, pois o mato e a grama crescem mais rapidamente. Então, para este começo de ano, a aposta é nesse serviço”, comentou o secretário de Limpeza, Paulo Farias.

Outros pontos como avenida São Jorge (zona Centro-Sul) e Praça XV de Novembro (zona Sul) receberão as equipes noturnas de capinação.

Mutirão

O serviço que leva todas as modalidades de limpeza diretamente aos bairros atua, desde segunda-feira (21) no Parque Residencial Mestre Chico e Mestre Chico 2, na Praça 14, zona Centro-Sul da cidade; Puraquequara (zona Leste) e na rua Otis, no bairro Armando Mendes (zona Leste).

“Dividimos esse serviço em três pontos para aumentar o raio de alcance do trabalho. No Mestre Chico, as atividades iniciaram ainda no domingo, para adiantar o trabalho e otimizar o tempo”, explicou José Rebouças, subsecretário operacional da Semulsp.

*Com informações da assessoria

Leia mais:



Arthur fiscaliza obra no Vila Real para evitar erosão de solo

Prefeitura realiza manutenção em mais um viaduto de Manaus