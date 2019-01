Manaus registra quase 100 sepultados como indigentes em dezembro

Pessoas que são enterradas sem identificação possuem registros | Foto: IONE MORENO





Manaus - No mês de dezembro de 2018, somente em Manaus, foram enterradas 99 pessoas não identificadas oficialmente. As informações são do Instituto Médico Legal (IML), que atende todo o estado do Amazonas.



De acordo com a médica legista, Marilane Meneses, os corpos enterrados nessas condições ficaram disponíveis no órgão por cerca de 60 dias, mas acabaram não sendo "reclamados" por parentes.

“Muitas vezes são pessoas que moram na rua ou que moravam sozinhos e não têm parente por perto”, informa.

Para entender como esses corpos são enterrados, é preciso conhecer o modus operandi do IML. Para iniciar o processo, na maioria das vezes, o cadáver é encontrado e retirado pelo instituto. Ele é levado até a sede do órgão e passa pela necropsia.

“Após isso, é feito o processo de identificação do corpo, que consiste na coleta de materiais biológicos. Nessa hora vemos se o corpo tem algum tipo de lesão”, fala a médica legista.



Os corpos que não são identificados são enterrados, mas isso não é feito sem antes passarem também pelos procedimentos de DNA e exame antropológico. A equipe do IML faz a medição dos ossos, caixa craniana e coluna vertebral. A técnica identifica a idade, o sexo, a altura, a cor da pele e a causa da morte.



O cadáver fica no IML, disponível para a identificação de parentes, entre 30 e 60 dias. A família, durante este período, pode fazer a retirada e o sepultamento tradicional. Após esse período, se não houver nenhuma identificação oficial, os corpos são retirados das "geladeiras", para dar espaço a outros corpos, e enterrados em uma área do Cemitério `Parque Tarumã, na zona Oeste.

A perita informa que o enterro dos cadáveres é solicitado para um juiz. Quando o magistrado autoriza, o enterro é realizado.



Apesar de ser "não-identificado", a pessoa é enterrada com endereço, gaveta e número de laudo. Além disso, todo sangue é coletado, caso seja necessário para uma investigação policial ou exumação solicitada pela família posteriormente.

